En mode lecture: un American Psycho japonais

Sur la quatrième de couverture, on dit de ce livre que c’est un American Psycho japonais. Vrai, mais en beaucoup plus noir et bien plus sanglant.

Seiji Hasumi enseigne l’anglais dans un lycée privé des environs de Tokyo. En apparence, c’est vraiment le plus génial des profs : il est jeune, cool, mignon, dynamique, sympathique, et quoiqu’il arrive, il sait toujours quoi dire ou quoi faire. Bref, tous les ados l’adorent de façon presque inconditionnelle.

Tous ? Non, pas tout à fait. Reika, l’une de ses élèves, ne lui fait absolument pas confiance.

Même qu’elle a carrément peur de lui. Et elle a bien raison parce que sous des dehors de prof idéal, Hasumi est en réalité un dangereux psychopathe aussi brillant que retors. Et malheureusement pour Reika et ses camarades de classe, il finira par nous en donner un excellent aperçu.

Attention, âmes sensibles s’abstenir !

Totalement dénué d’empathie, Hasumi a compris dès l’adolescence qu’il y avait un moyen très simple de régler la plupart des problèmes : éliminer leur source. Ce qui, plus concrètement, s’est déjà traduit par des dizaines de meurtres soigneusement orchestrés et camouflés en accidents ou en suicides.

Le roman démarre tranquillou, le temps de se familiariser avec la pléthore de personnages dont les noms sont terriblement japonais – comprendre ici un peu difficiles à mémoriser ! Puis, dès qu’on commencera à saisir à quel point Hasumi peut être tordu, ce dernier passera à la vitesse supérieure.

Autant vous prévenir sur-le-champ, ça gicle de tous bords tous côtés et on plonge en plein cauchemar. Car encore plus violent que le Patrick Bateman d’American Psycho, Hasumi ne recule devant rien pour nous faire frémir d’horreur et nous tenir en haleine jusqu’à la dernière page.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

La collectionneuse de mots oubliés

Photo courtoisie

Esme n’a pas un père ordinaire : lexicographe, il participe à l’élaboration de la toute première édition de l’Oxford English Dictionary. Depuis sa plus tendre enfance, Esme est ainsi entourée de fiches de définition. Mais tel que le dit son père, certains mots, comme « bonne-à-tout-faire », sont exclus parce qu’ils « ne sont pas assez solides ». Ce sont donc eux qu’Esme va commencer à collectionner en douce. Une belle histoire.

Le train des enfants

Photo courtoisie

C’est avec ce livre qu’on a à la fois découvert la femme de lettres italienne Viola Ardone et l’existence de ces trains qui, juste après la Deuxième Guerre mondiale, ont transporté près de 70 000 enfants pauvres dans le nord de l’Italie afin qu’ils puissent manger à leur faim et avoir une meilleure vie. Un pan incroyable de l’Histoire ici magnifiquement romancé et raconté.

Routes des vins en Amérique du Nord

Photo courtoisie

Une boucle d’une semaine en Nouvelle-Écosse pour découvrir ses régions vinicoles émergentes ? Une petite escapade dans la vallée du fleuve Fraser (à moins d’une heure de Vancouver) pour goûter à ses meilleurs crus ? Un court séjour à Long Island pour profiter de ses vignobles champêtres ? S’adressant aux amateurs de vins, ce guide fort bien fait propose 50 itinéraires permettant de jumeler voyage et dégustations.

Germinations et pousses

Photo courtoisie

Dès qu’on parle de graines germées, on pense tout de suite à la luzerne. Le truc, c’est qu’il n’y a vraiment pas qu’elle et ce guide illustré nous le prouve assez vite. En plus de nous expliquer tout ce qu’on doit avoir et savoir pour cultiver des micropousses facilement (et ce, même avec les enfants !), il propose les fiches techniques détaillées d’une cinquantaine de graines. À découvrir !

Frissons garantis

L’inconnue de Vienne

En français, on découvre les romans de l’Anglais Robert Goddard avec un « léger » retard. Celui-ci, par exemple, a été écrit il y a 25 ans ! Mais comme le dit le proverbe, mieux vaut tard que jamais. Voici pourquoi.

Photographe de métier, le Londonien Ian Jarrett vient d’être envoyé à Vienne pour immortaliser la capitale autrichienne sous son blanc manteau. Et alors qu’il s’apprête à photographier la cathédrale Saint-Étienne, une très belle femme vêtue de rouge va tout d’un coup apparaître dans un coin de son image. C’est l’inconnue du titre, qui a pourtant un nom : Marian Esguard.

Photo courtoisie

Rendez-vous manqué

Même s’il est marié et qu’il est père de famille, Ian ne s’empêchera pas d’avoir une liaison torride avec elle, et très vite, il en tombera follement amoureux. À tel point qu’il n’hésitera pas à quitter son épouse dès l’instant où il sera de retour à Londres. Marian et lui ont projeté de se retrouver dans un petit village du Wiltshire et à ses yeux, rien d’autre ne compte. Sauf que...

Sauf que Marian ne se présentera jamais. Pourquoi ? C’est ce qu’Ian tentera désespérément de comprendre et le résultat est assez prenant.