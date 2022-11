CARRIÈRE née LADOUCEUR

Laurette



À Saint-Benoit, Mirabel, le 6 novembre 2022, à l'âge de 97 ans et 7 mois, est décédée Madame Laurette Ladouceur, épouse de feu Monsieur Bernard Carrière.Précédée de ses frères Yvon, Georges, René et Doris, elle laisse dans le deuil ses enfants: Mireille (André Bergeron), Angèle (Ghislain Lafrance), Mario (Ghislaine Cousineau), Huguette (Serge Théorêt), Guy (Ginette Proulx) et Yvan, ses petits-enfants : Alex (Sabrina), Joanie, François (Sylvie) et ses arrière-petits-enfants Rosalie, Alicia, Florence, Antoine et Juliette.Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 20 novembre dès 14h30 au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHEUne liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.Un remerciement spécial au personnel du Centre d'Hébergement de Saint-Benoit pour leurs bons soins et leur soutien.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Soleil du Centre d'Accueil Saint-Benoit.