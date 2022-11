PEDNEAULT SAVARD Jeannine



De Brossard, le 4 novembre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée des suites d'un long combat contre la maladie, Mme Jeannine Savard, épouse de M. Yvon Pedneault.Elle était fille de feu Mme Thérèse Tremblay et de feu M. Adélard Savard. En plus de ses parents, elle repose désormais auprès de son frère Claude (Ginette Blackburn) et de sa soeur Lisette (André Lavoie).Outre son époux, elle laisse dans le chagrin son fils Eric (Sylvie Marcil), ses petits-enfants adorés Audrey et Raphael, son frère Jean (Ghislaine Bissonnette), ses soeurs Louise (Serge Grenier) et Margot (feu Jacques Bourget), de nombreux neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille se recueillera dans l'intimité à :7679 BOUL. TASCHEREAU, BROSSARD 450 463-1900Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer, https://cancer.ca/