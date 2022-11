«Falling for Christmas» : Lindsay Lohan se lance dans le film de Noël

Vous trouvez que Noël arrive un peu tôt cette année? Et oui, Lindsay Lohan fait son retour à l’écran de Netflix juste à temps pour l’Action de grâce américaine (Thanksgiving).

Lindsay Lohan, en semi retraite depuis 2015, a signé un contrat de trois longs métrages avec le géant des plateformes en ligne. «Falling for Christmas», pour lequel elle est également la productrice exécutive, est le premier.

L’histoire est simple, Sierra Belmont (Lindsay Lohan), une héritière de chaîne d’hôtels de luxe, devient amnésique à la suite d’un accident de ski. Elle est recueillie par le patron d’une auberge rustique (Chord Overstreet) et en verra donc de toutes les couleurs. Oui, c’est évidemment une comédie romantique et oui, musique de Noël et couleurs appropriées sont au menu.

«Noël est le temps de l’année pendant lequel les familles se réunissent, c’est une période d’amour», a ainsi dit Lindsay Lohan à «Tudum», le magazine en ligne de la plateforme. Et comme l’a souligné l’actrice de 36 ans, «c’est une comédie romantique tellement rafraîchissante, qui réchauffe le cœur et cela me manquait de tourner dans ce genre de films.»

Un nouveau départ

La chanteuse, vedette de «Méchantes Ados», ancienne star de films de Disney, a fait dérailler une carrière pourtant prometteuse. Abus d’alcool et de drogues diverses lui ont valu des arrestations et des séjours en cliniques, la faisant manquer à ce point de sérieux sur les plateaux que plus un.e réalisateur.trice ne voulait d’elle. Habitant Dubaï, elle a trempé dans quelques projets, de l’ouverture d’un club en Grèce à une série de téléréalité, de juge d’une émission de chant, lançant également une série de baladodiffusions.

«Le jeu, c’est comme de faire du vélo, a-t-elle souligné dans les pages de “The Hollywood Reporter”. C’est en moi, ça fait partie de moi. Faire des films, jouer un personnage... cela me procurer tellement de bonheur de partager une histoire avec le public. Emmener des spectateurs avec moi dans un tel voyage est une bénédiction.»

Dans «Falling for Christmas», celle qui avoue ne pas être très bonne sur une paire de skis a même effectué elle-même des cascades, indiquant à «Tudum», que toutes ces scènes «ont été très amusantes parce que je n’ai jamais eu l’occasion d’en faire tant que ça dans mes films.»

Pour «Cosmopolitan», elle a confié devoir se réhabituer à Hollywood, puisqu’elle a réaménagé aux États-Unis et jette un regard parfois envieux sur les jeunes vedettes de l’heure. Parlant de l’impact des réseaux sociaux, elle a lancé: «Lorsque j’ai commencé dans l’industrie, aucun de nous n’avait son mot à dire sur la manière dont on gérait notre propre récit. Il n’y avait que les photos des paparazzis et c’est ce qui servait. Je crois qu’aujourd’hui, les gens peuvent parler de qui ils sont et de qui ils veulent être. J’admire et j’apprécie cela, même si j’en suis un peu jalouse parce que je n’avais pas cette possibilité.»

Aujourd’hui, elle est mariée à Bader Shammas, cuisine et se couche tôt. «Je suis très excitée de faire mon retour, de faire quelque chose avec Netflix, qui est une grande famille. C’était le projet parfait pour moi, surtout de le produire. Je suis très fière de la manière dont tout s’est mis en place. Tout est très positif et j’aime ça. Je veux conserver cette dynamique», a-t-elle dit. Et c’est tout le bien qu’on lui souhaite.