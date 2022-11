«Crossroads»: Jonathan Franzen se lance dans une nouvelle trilogie!

L’écrivain américain Jonathan Franzen sort de ses propres sentiers battus avec Crossroads, le premier volet de sa toute première trilogie !

On ne peut pas toujours tout prévoir... Par exemple, lorsque l’écrivain américain Jonathan Franzen a commencé à rédiger Crossroads, jamais il ne se serait douté qu’un jour, ce livre deviendrait le premier tome d’une trilogie !

Au départ, il songeait simplement à écrire l’histoire d’un homme dont le père allait être issu d’une famille mennonite. Côté détails, il n’avait vraiment pas grand-chose de plus en tête.

« Ma première tâche a donc été d’imaginer ce père et pour ça, il a fallu que je revienne 50 ans en arrière, explique l’auteur des Corrections et de Freedom qui a été joint chez lui, à Santa Cruz. C’est comme ça qu’est né le personnage de Russ Hildebrandt et que je me suis retrouvé au début des années 1970. Sachant de quel milieu venait Russ, je me suis ensuite dit qu’il était temps pour moi de parler de religion. Qu’est-il arrivé à la religion protestante dans laquelle j’ai grandi ? Au sein du cercle progressiste dans lequel j’évolue, personne ne se pose la question, car personne ne pense à la religion. Et c’est ce qui me plaisait. Il y a 50 ans, il n’aurait pas été étrange d’écrire sur une famille religieuse. Mais aujourd’hui, ça l’est ! »

Pas très catholique, tout ça !

Alors que la guerre du Vietnam fait rage, que la lutte pour les droits civiques bat son plein et que la révolution sexuelle est sur toutes les lèvres, Russ Hildebrandt mène son propre combat. Pasteur associé de la First Reformed à New Prospect Township, dans la banlieue de Chicago, il a publiquement été chassé de Crossroads, l’association de jeunes chrétiens qui se réunit chaque semaine entre les murs de sa propre église. Une situation qui le mine et qu’il espère bien pouvoir un jour corriger.

Sa seule consolation ? La très jolie veuve de 36 ans qui vient de se joindre au groupe d’entraide qu’il dirige les mardis. Avec un peu de chance, peut-être saura-t-il éveiller son attention... Car il faut le dire, sa femme Marion ne l’attire plus depuis belle lurette, la faute à tous ses kilos en trop.

Photo courtoisie

Les choses ne vont pas très fort non plus pour trois de ses quatre enfants. Clem, qui ressent le besoin de se démarquer d’un père qu’il trouve lâche et faible, va laisser tomber l’université pour s’engager dans les forces armées américaines. Becky, l’une des filles les plus populaires du lycée, va tomber amoureuse d’un musicien dans le vent dont le cœur est hélas déjà pris. Quant à Perry, le petit génie de la famille – il aurait un QI de 160 ! –, il baigne en pleine crise d’adolescence. Mais résolu à devenir meilleur, il va essayer de mettre la pédale douce sur l’herbe, les Quaaludes et l’alcool, et même laisser tomber la vente de drogue auprès des élèves de 5e année.

Divertissant malgré tout !

Pour résumer, la vie chez les Hildebrandt n’a absolument rien d’un long fleuve tranquille.

« En racontant les péripéties de Russ et de sa famille, je me suis retrouvé avec un roman nettement plus long que prévu, confirme Jonathan Franzen. Alors c’est là que j’ai proposé à mon éditeur deux autres romans. Je voulais me mettre la pression pour écrire. »

Soit, une trilogie. Mais aux yeux de Jonathan Franzen, le problème n’était pas là.

« Pour moi, le grand défi a surtout été d’écrire sur des gens ordinaires de la classe moyenne, précise-t-il. Dans mes autres livres, il y a des gens célèbres, il y a des gens riches, il y a des gens engagés dans la politique internationale, etc. Rien de tout ça dans Crossroads et en plus, personne ne meurt ou n’a d’accident. Dernier point, je ne tenais pas à juger mes personnages. J’ai préféré les représenter de manière gentille plutôt que de me montrer cruel envers eux, même si c’est un peu moins drôle. »

« En écrivant ce genre d’histoire, j’avais donc peur de ne pas avoir toute l’attention des lecteurs, poursuit Franzen. Mais mon éditeur n’a pas été de cet avis ! »

Et on vous rassure tout de suite, son éditeur était loin d’être dans le champ.