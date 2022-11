La vérité est parfois difficile à dire

Je suis dans une situation particulière, et même si j’ai des personnes aidantes autour, je ne peux pas leur parler de ce qui m’obsède présentement. Vous allez peut-être me dire que c’est mon état de santé qui me rend inquiète et vous aurez raison. Mais je ressens quand même le besoin d’être guidée par quelqu’un de neutre, quelqu’un qui ne me connaît pas.

Je suis issue d’une famille tricotée serrée comme on dit. Une famille comme on en connaissait beaucoup jadis, mais qui existe beaucoup moins de nos jours, vu qu’on fait moins d’enfants au Québec. Je suis la plus jeune de quatre filles et deux garçons, et la seule qui n’a jamais fondé de véritable famille à proprement parler.

À une certaine époque, on m’aurait qualifiée de « vieille fille », parce que je n’ai jamais eu de chum à présenter à la famille. Mais dans la réalité, j’ai toujours été rebelle à l’autorité des parents, et ma rébellion s’exprimait jusque dans mon refus de me ranger, comme mes frères et sœurs, pour obéir à leurs diktats.

Nos parents sont décédés l’un après l’autre dans les années 2000. Ça a bouleversé tout le monde puisqu’ils étaient le ferment qui nous liait les uns aux autres. Aucune chicane de famille n’a eu lieu pour l’héritage puisqu’il était minime en termes d’argent, mais riche en liens affectifs. Mais comme nous avons tous dépassé la soixantaine, vous comprendrez Louise que certaines histoires intimes ont parsemé nos vies.

Mais comme je suis la plus jeune (58 ans) et la plus délurée du groupe, en tout cas celle qui a eu le moins de problèmes avec les interdits des parents et les squelettes dans le placard de tout un chacun, mon cahier de charge est plein d’anecdotes que je ne puis révéler aux autres.

Le problème, c’est que ma conscience personnelle me torture, et que c’est moi qui suis présentement confrontée à une maladie fatale qui m’emportera dans l’année qui vient, selon les médecins. Personne n’en revient dans la famille, car je devrais leur survivre à tous, mais c’est l’inverse qui s’annonce.

Le cancer dont je suis affectée est sans merci. Et ne pensez pas que la froideur avec laquelle je vous annonce ça est un signe de mon acceptation de ce qui m’arrive. Je me suis juste résignée à accepter mon sort. Comme me le disait un de mes frères récemment : « Tu as bénéficié de la clémence de nos parents comme petite dernière, et on dirait que la vie te le fait payer aujourd’hui. C’est triste, mais c’est comme ça ! »

J’en suis arrivée à la conclusion qu’il a raison. Mais là ne s’arrête pas mon problème de conscience, Louise. Voici la suite sur laquelle j’ai besoin de tes conseils. Il y a 20 ans, lors d’un party de famille plutôt arrosé, j’ai eu une aventure dans le bois derrière la maison de nos parents à la campagne, avec un de mes beaux-frères.

Très honnêtement, je te dirais qu’il n’était pas mon préféré, mais comme on dit en psycho « Quand le corps parle... ». Il m’avait fait promettre de ne jamais rien dire à ma sœur, sa femme, et j’ai tenu ma promesse. Quant à lui, j’ai l’impression qu’il a complètement oublié l’affaire, comme si ça n’avait jamais eu lieu.

Mais j’ai tellement peur qu’un jour, quand je ne serai plus là, il se dédouane de l’affaire en me mettant ça sur le dos, que j’ai envie d’en parler à ma sœur, pour partir plus sereine. Qu’en pensez-vous ?

Une fille qui s’aime

Aimez-vous assez pour ne pas avoir envie de laisser de vous le souvenir d’une délatrice. Vous méritez tellement mieux que ça. Laissez cet homme avec sa conscience et partez en paix. Pensez-y sérieusement, à quoi servirait de bouleverser toute votre famille pour une simple histoire (erreur) d’un soir ?