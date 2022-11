Les films impensables avant #MoiAussi

Il y a cinq ans, le mouvement #MoiAussi, #MeToo chez nos voisins du Sud, détruisait la chape de plomb du silence entourant les abus sexuels, harcèlement et viols dont sont trop souvent victimes les femmes dans leurs milieux professionnels. Depuis quelques années, Hollywood est monté au créneau en proposant des longs métrages forts sur le sujet.

En octobre 2017, dans la foulée de l’affaire Weinstein – l’ancien magnat est actuellement jugé à Los Angeles après avoir été reconnu coupable à New York –, l’actrice Alyssa Milano utilise le mot-clic #MeToo sur le réseau social Twitter pour encourager les femmes à dénoncer les abus subis. La réponse est immense, le mot-clic devient viral à la fin de l’année sur tous les réseaux sociaux, Facebook estimant que la moitié de ses utilisateurs américains connaissaient quelqu’un qui avait été victime de harcèlement ou de violences sexuelles.

Le 18 novembre prochain, le long métrage «Elle a dit» revient sur l’affaire Weinstein. Adaptation du livre éponyme des journalistes du «New York Times» Jodi Kantor et Megan Twohey, le film chronique le parcours des deux femmes – incarnées respectivement par Zoe Kazan et Carey Mulligan – et le travail qu’elles ont accompli afin de dévoiler les agissements criminels du producteur. Voici cinq autres films sortis au cours des dernières années, impensables avant #MoiAussi.

Tár (2022)

En salle

Annoncé en 2021 et sorti il y a un peu plus d’un mois, le film de fiction a été écrit pour Cate Blanchett par le réalisateur Todd Field. On y suit la cheffe d’orchestre Lydia Tár, au faîte de sa carrière, dont la conduite est remise en cause après le suicide de l’une de ses «protégées». Porté par une Cate Blanchett au sommet de son art, Tár interpelle non seulement à cause du fait que la coupable est une femme et que le point de vue présenté est le sien, mais surtout en raison de la manière dont cette femme de talent abuse de son pouvoir de manière naturelle.

Une jeune femme pleine de promesses (2020)

Via Illico, Crave, Google Play, iTunes et YouTube

Carrey Mulligan est une serveuse bien ordinaire dans un café tout aussi ordinaire. Mais, le soir venu, Cassie se transforme en vengeresse lorsqu’un homme tente de la violer alors qu’il la pense ivre. Peu à peu, ce film de Emerald Fennell (que l’on connaît pour son interprétation de Camilla dans The Crown) livre les secrets de l’héroïne et offre aux spectateurs une «morale» pour le moins inattendue.

The Assistant (2019)

Via Illico, Crave, AppleTV+, YouTube et Google Play

Jane (éblouissante Julia Garner) est une assistante de production qui a été embauchée dans une grosse boîte de New York il y a cinq semaines. Arrivée la première et partie bien souvent la dernière, elle est témoin de comportements misogynes et répréhensibles de son patron et des employés masculins de la compagnie. Filmé avec une épure et une retenue claustrophobiques par la cinéaste Kitty Green, The Assistant parvient à créer un malaise durable et un sentiment profond de révolte envers une industrie qui érige de tels actes en système.

Scandale (2019)

Via Club Illico, Netflix, Crave, YouTube et iTunes

Avant l’affaire Weinstein, il y a eu l’affaire Roger Ailes (John Lithgow). Ce dernier, patron du réseau Fox, a mis en place une structure de dénigrement, de harcèlement, de chantage sexuel et d’agressions envers les journalistes féminines du réseau américain d’information, incarnées par Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie et Kate McKinnon. Le film au scénario débuté en 2017, immédiatement après le décès d’Ailes, farouche partisan de Trump, a récolté trois nominations aux Oscars.