Les huit ténors de la saison

Ils ne sont plus que huit. Les huit meilleurs joueurs depuis janvier, hormis le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, blessé, qui tenteront dès dimanche de remporter le trophée du champion de la saison. À eux seuls, ils cumulent 376 victoires et 26 titres, dont trois majeurs.

Pour les huit ténors du tennis, l’enjeu sera grand cette semaine au stade Pala Alpitour. Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas pourraient ravir le premier rang mondial à Alcaraz. Félix Auger-Aliassime a des visées sur le top 5. Avec un sixième titre à ce championnat de fin d’année, Novak Djokovic égalerait la marque de l’illustre Roger Federer.

Et il y a cette bourse, mirobolante. Le gagnant touchera 3 millions $, un record. Mais si jamais un joueur parvenait à soulever le trophée sans perdre un seul match dans ce tableau relevé, il empocherait... 6,5 millions $. Toutes les conditions sont réunies pour un tournoi enlevant.

Les forces en présence – Groupe vert

Rafael Nadal

2e mondial | Espagne | 36 ans

Fiche cette saison : 38-6

Titres cette saison : 4, dont les Internationaux d’Australie et Roland-Garros

Meilleur résultat à la finale de l’ATP : finaliste (2010 et 2013)

Le taureau de Manacor a démarré l’année en lion, en remportant 21 titres de suite. Son pied gauche gelé pour lui éviter de trop souffrir, il a ensuite soulevé un 14e trophée à Roland-Garros, son terrain de sable. Mais même si les traitements pour guérir ce pied malade semblent bien fonctionner, le gaucher a tout de même été rattrapé par son corps depuis son début d’année exceptionnel. À Wimbledon, Rafa a dû déclarer forfait avant la demi-finale. Il n’a disputé que six matchs dans les cinq derniers mois.

Certes, le nouveau papa pourrait tout de même terminer l’année au premier rang mondial. Mais entre l’Espagnol et le championnat de fin de saison, ce n’est pas le grand amour. En 10 présences, jamais Nadal n’a enlevé le titre.

Casper Ruud

4e mondial | Norvège | 23 ans

Fiche cette saison : 48-20

Titres cette saison : 3

Meilleur résultat à la finale de l’ATP : demi-finaliste (2021)

Le jeune norvégien en sera déjà à sa deuxième présence à Turin, où il avait atteint le carré d’as l’an dernier. Si, par le passé, Ruud était surtout connu pour son brio sur terre battue, il s’est aussi démarqué sur le dur cette saison. Sa première finale dans un tournoi de la catégorie Masters 1000, à Miami, puis celle aux Internationaux des États-Unis, perdue devant Alcaraz. Une performance qui lui a permis de grimper momentanément au deuxième rang mondial. Le moment phare de sa saison aura toutefois été sa finale sur la terre battue de Roland-Garros. Dommage que pour ce grand moment face à Nadal, Casper se soit transformé en fantôme...

Félix Auger-Aliassime

6e mondial | Canada | 22 ans

Fiche cette saison : 56-25

Titres cette saison : 4 (dont 3 consécutifs)

Meilleur résultat à la finale de l’ATP : première participation

Les récents résultats du Québécois ont fait la manchette. Pas seulement ici, mais partout sur la planète tennis. Trois titres consécutifs, 16 victoires d’affilée... des performances qui, de surcroît, ont été réalisées sur le dur intérieur, cette même surface où est disputée la finale de l’ATP. Cette finale, c’était l’un des objectifs avoués de Félix, qui n’était pas si loin de l’atteindre l’an dernier. Mais il y est finalement, et il est prêt. En confiance, FAA l’affirme : il vise le titre à Turin, malgré l’ampleur du défi. Auger-Aliassime espère aussi récolter de précieux points qui pourront lui permettre de se hisser dans le top 5 mondial pour la première fois de sa carrière. Ce ne sera pas si simple, toutefois. Il y a dans son groupe deux joueurs qu’il n’a jamais battus : Nadal et Taylor Fritz. Son tournoi commence dès dimanche, vers 8 h, face à son ami Ruud.

Taylor Fritz

9e mondial | États-Unis | 25 ans

Fiche cette saison : 48-19

Titres cette saison : 3

Meilleur résultat à la finale de l’ATP : première participation

L’Américain a été dans la course à Turin jusqu’à la fin, mais une élimination précoce à Paris l’a privé de sa première qualification. C’était toutefois avant qu’Alcaraz ne se blesse aux abdominaux, forçant l’ATP à rappeler Fritz dans un rôle de remplaçant. Il s’agit toutefois là d’un remplaçant de luxe, qui a raflé son premier titre d’importance au printemps, à Indian Wells, face à nul autre que Nadal, encore invaincu à ce moment cette année. C’est justement contre l’Espagnol que Fritz fera ses débuts au championnat de fin de saison, cet après-midi vers 15 h, heure du Québec.

Les forces en présence – Groupe rouge

Stefanos Tsitsipas

3e mondial | Grèce | 24 ans

Fiche cette saison : 60-22

Titres cette saison : 2

Meilleur résultat à la finale de l’ATP : champion (2021)

Un couronnement, dimanche prochain à Turin, pourrait valoir au Grec d’atteindre le premier rang mondial pour la première fois de sa carrière. Attention, toutefois : pour soutirer la couronne à Alcaraz, Tsitsipas devra remporter les grands honneurs sans perdre un seul match. La tâche s’annonce lourde, très lourde. Le Grec a parfois manqué de constance cette saison, comme en fait foi son élimination dès le premier tour des Internationaux des États-Unis. Mais en plus de ses deux titres, à Monte-Carlo et à Majorque, il a aussi atteint cinq finales (dont trois perdues devant Novak Djokovic). Stefanos sait aussi comment s’imposer dans ce tournoi relevé. Il avait raflé le titre à sa première participation, il y a trois ans.

Daniil Medvedev

5e mondial | Russie | 26 ans

Fiche cette saison : 45-16

Titres cette saison : 2

Meilleur résultat à la finale de l’ATP : champion (2020)

Il a été premier mondial cette saison, un privilège surtout obtenu parce que Djokovic était interdit d’entrée dans plusieurs pays, lui qui n’est toujours pas vacciné contre la COVID-19. Puis, les aléas de la vie extrasportive ont rattrapé Medvedev à son tour, le forçant à faire l’impasse sur Wimbledon, l’organisation ayant banni les joueurs russes en représailles à l’invasion de l’Ukraine.

Une drôle de saison donc pour le Russe, ponctuée de « seulement » deux titres, mais aussi d’une finale en Grand Chelem, perdue en Australie alors qu’il menait deux manches à zéro face à Nadal.

Inconstant, il vient de rafler le titre à Vienne — devant Denis Shapovalov —, et aussi de s’incliner à son premier match à Paris.

Andrey Rublev

7e mondial | Russie | 25 ans

Fiche cette saison : 49-18

Titres cette saison : 4

Meilleur résultat à la finale de l’ATP : phase de groupes (2020, 2021)

Le Russe a amorcé la saison en grande forme, raflant coup sur coup les titres à Marseille et à Dubaï. Il a aussi brillé sur la terre battue, triomphant à Belgrade, avant d’atteindre les quarts à Roland-Garros. C’est par la suite que sa belle constance en a pris un coup, mais pas assez pour rater son vol pour Turin. Rublev a obtenu son billet en même temps que Félix, lors du Masters 1000 de Paris. Il tentera maintenant de s’extirper de la phase des groupes pour la première fois de sa carrière, lui qui en est à une troisième présence de suite au championnat de fin de saison. Mais ce n’est pas chose faite. Son groupe est sans contredit le plus relevé des deux.

Novak Djokovic

8e mondial | Serbie | 35 ans

Fiche cette saison : 37-7

Titres cette saison : 4 (dont Wimbledon)

Meilleur résultat à la finale de l’ATP : champion (2008, 2012, 2013, 2014, 2015)

Que ce soit sur les terrains ou non, Djokovic aura été l’histoire de cette saison 2022. Le Serbe a tenu la planète sportive en haleine en début d’année, quand il a été expulsé d’Australie à la veille du premier tournoi majeur de la saison, car il n’est pas vacciné contre la COVID-19. Pour cette même raison, l’ancien numéro 1 mondial a peu joué cette année. Le Djoker a dû faire l’impasse sur la saison estivale sur dur, et surtout, sur le US Open. Mais quand il a joué, fidèle à son habitude, il a gagné. Notamment à Wimbledon. Il a ajouté trois autres titres, dont deux en fin de saison. Qualifié d’office pour le Masters de fin d’année grâce notamment à sa victoire au All England Club, il est finalement entré à Turin par la grande porte, en raison de son résultat à Paris. Et il a une fois de plus l’histoire au bout de sa raquette. Avec un sixième titre à la finale de l’ATP, il égalerait la marque de Roger Federer.