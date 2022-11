Louis Champagne: Admiratif des dieux de la lutte

Bien qu’il préférait le parc à la télévision, Louis Champagne s’est laissé gagner par certains rendez-vous devenus incontournables chez lui. Il a vibré pendant des combats dans le ring ou lors de différents spectacles. Et il se souvient encore très bien de ces moments précieux.

Louis, quel est le rendez-vous télé qui a le plus marqué votre jeunesse ?

Durant ma jeunesse, je chantais à l’église et durant le sermon, on passait au presbytère écouter la lutte du dimanche avec mes dieux à moi : Maurice « Mad Dog » Vachon, Abdullah the Butcher, les frères Rougeau et Dino Bravo. C’était un vrai péché en mangeant du sucre à la crème.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Assis par terre, devant la télé 12 pouces en noir et blanc, on écoutait Les beaux dimanches. Grâce aux grands concerts et au télé-théâtre, mes sœurs et moi, on s’est bâti la fibre artistique.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune ?

Pas vraiment, en fait. Disons que les iPad n’existaient pas et que notre petite télé n’était pas trop ragoûtante. On préférait donc jouer au parc. Mais Bagatelle, Candy et La petite maison dans la prairie, on ne manquait pas ça.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencé ?

Goldorak : l’homme, le mythe, le robot. [Le personnage de la populaire série animée japonaise est débarqué au Québec en 1978 sur les ondes de Télé-Métropole, NDLR.]

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

Rock on pour le Petit Castor. [C’est l’histoire du Petit Castor/Le plus petit, mais le plus fort/[...] Et une fois qu’il est lancé/Rien ne peut l’arrêter, NDLR.]

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

J’aurais aimé jouer dans Pop Citrouille ou Minibus, et interpréter Centour [personnage principal de l’émission Les 100 tours de Centour] aurait été le top du top.

Quel univers vouliez-vous faire découvrir à vos enfants ?

Celui de Sol et Gobelet. Ces deux clowns, on les a écoutés quand mes enfants étaient plus petits, mais mon coup de foudre pour les deux grands acteurs qui les ont personnifiés [respectivement Marc Favreau et Luc Durand] n’aura pas séduit les miens.

►Louis Champagne a enfilé son habit d’inspecteur de la colonie pour la téléréalité Le lot du diable : la conquête de la mer que vient tout juste de commencer à diffuser Historia. La grande aventure est proposée le vendredi à 20 h. L’artiste sera également de la distribution de l’acclamée série Nous, dont la seconde saison débarquera sur Club illico le 8 décembre.