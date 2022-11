Montréal: Un homme dans un état critique après avoir été heurté par une voiture

Un homme a été transporté en centre hospitalier dans un état critique vendredi soir après avoir été heurté par une voiture à Montréal, dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

La collision s’est produite vendredi vers 21 h 15 sur la rue Hochelaga, près de l’avenue Lebrun, et le conducteur aurait pris la fuite, d’après le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Julien Levesque.

L’homme de 94 ans a subi d’importantes blessures au haut du corps.

Un périmètre a été érigé pour permettre aux enquêteurs d’analyser la scène.

Des témoins seront entendus et les caméras de surveillance visionnées pour aider à déterminer les causes et circonstances de l’accident.