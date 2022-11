Gériatrie animale: un chien peut-il devenir sénile?

C’est le mois de la gériatrie animale et c’est l’occasion de vous faire découvrir le syndrome de dysfonction cognitive canin (SDC), une maladie dégénérative qui se produit chez les chiens âgés, qui ressemble étrangement à la maladie d’Alzheimer chez l’humain et que l’on pourrait aussi simplement qualifier de sénilité canine. Il s’agit d’une maladie commune chez les chiens de plus de 11 ans.

Le syndrome de dysfonction cognitive canin (SDC) est une maladie neurodégénérative progressive reliée à l’âge qui entraîne une détérioration des habiletés cognitives du chien. On inclut dans les fonctions cognitives les processus mentaux tels que la perception, la conscience, l’apprentissage et la mémoire. En somme, avec le temps, les fonctions cognitives du cerveau dégénèrent progressivement et des comportements anormaux et séniles apparaissent.

Vieillissement normal?

Environ 30 % des chiens de plus de 11 à 12 ans en seraient atteints. Le pourcentage augmente encore plus au-dessus de 12 ans. Quelque 40 % des chiens de plus de 14 ans en sont atteints. On a souvent l’impression que c’est moins fréquent que cela, mais, en réalité, c’est une maladie qui est souvent sous-diagnostiquée. En fait, les propriétaires croient à tort que ce qu’ils observent chez leurs chiens est tout simplement relié au vieillissement normal.

Le SDC est caractérisé par des changements de comportements du chien chez lequel on ne trouve aucune cause médicale sous-jacente, d’où l’importance de consulter un médecin vétérinaire. Celui-ci devra s’assurer qu’aucune autre maladie ne puisse provoquer de tels changements de comportement avant de diagnostiquer le SDC.

Évaluation

Mais de quels types de comportements s’agit-il au juste? De quoi a l’air un chien «sénile»?

Les vétérinaires utilisent un questionnaire (DICBAA) pour évaluer les fonctions cognitives du chien. Le nom du questionnaire est l’acronyme pour Désorientation, Interactions sociales, Cycle de sommeil, Besoins dans la maison, Activité altérée et Anxiété.

On peut donc observer que le chien atteint du SDC aura des changements de comportement dans ces six sphères : il peut paraître désorienté, avoir l’air perdu ou ne plus reconnaître certaines personnes. Il peut agir différemment avec les gens ou les animaux et on verra une modification dans ses interactions sociales. Il peut aussi vivre des changements au niveau de son cycle de sommeil et d’éveil et peut-être moins dormir la nuit et faire les cent pas. Il peut aussi faire ses besoins dans la maison, chose qu’il ne faisait pas. Les propriétaires du chien pourraient aussi observer un changement dans son niveau d’activité de base ou voir des mouvements répétitifs. Le chien pourrait aussi sembler plus anxieux ou plus peureux qu’avant.

Il s’agit d’une maladie incurable toutefois, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour en ralentir la progression.

Et plus vite on s’y met, meilleurs seront les résultats, d’où l’importance de consulter votre médecin vétérinaire si vous avez le moindre doute.

Exemples de ce qui peut être fait pour ralentir la SDC