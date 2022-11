Un hommage à sa grand-mère

Écrivaine et metteuse en scène pour le théâtre, la télé et le cinéma, Judith Elmaleh – la sœur de l’acteur français Gad Elmaleh – raconte l’incroyable histoire de la bigamie de son grand-père marocain dans son premier roman, Une reine. Sa grand-mère, Mimi, qu’elle adorait, a été mariée à l’âge de 14 ans pour permettre à son grand-père, déjà uni à une femme plus vieille que lui, d’avoir une descendance. Judith Elmaleh a eu tout un choc en décortiquant les raisons et les conséquences de ce troublant secret de famille.

Il y a plusieurs décennies, à Casablanca, Mimi est invitée à un grand banquet à son honneur. Elle porte une belle robe et fait l’objet de beaucoup d’attention. Elle ne le sait pas, mais ce soir-là, on l’a mariée. À 14 ans.

À Paris, de nos jours, Anna, une scénariste, divorce pour la deuxième fois. Tandis que les déménageurs transportent ses meubles et ses cartons, elle constate que sa vie vient encore une fois d’éclater en morceaux.

Sur un coup de tête, elle décide d’aller reprendre son souffle chez sa grand-mère, à Casablanca. Face à sa petite-fille désorientée, Mimi va petit à petit lever le voile sur des secrets de famille bien gardés. Et raconter son histoire, son existence sacrifiée, son rôle de « mère porteuse », de femme invisible.

Judith Elmaleh, récemment de passage à Montréal, partage des souvenirs d’écriture bouleversants, en entrevue.

« C’est un roman. Je voulais raconter l’histoire de ma grand-mère, mais je ne voulais pas faire un récit historique, retracer son histoire. Tout ce qu’elle a vécu est vrai, le double mariage de mon grand-père est vrai. Mais la situation est romancée : je n’ai jamais vraiment été la voir à Casablanca. Je n’ai pas eu cette intelligence-là, cette présence d’esprit. J’aurais aimé le faire, aller la voir et discuter avec elle de sa vie. Je ne l’ai jamais fait et j’aurais aimé le faire. Donc je me suis servie un petit peu de cela pour raconter son histoire. »

Ce qui l’intéressait aussi était de comparer les deux parcours de femmes, les deux destins de femmes. « Moi, je suis une femme qui vit librement, qui a pu divorcer. J’ai pu travailler, faire une carrière. J’avais besoin de comparer ça et de dire à quel point son histoire m’a marquée profondément, même si je suis loin de tout ça. »

Une valise remplie de roches

L’écrivaine fait référence aux blessures intergénérationnelles, aux fardeaux transmis de manière inconsciente, de génération en génération, comme une valise remplie de roches.

« Souvent, on m’a donné une valise, mais on ne m’a pas dit ce qu’il y avait dedans, on n’a pas bien rangé les choses. J’avais une valise. Je savais qu’il y avait des choses dedans. Je connaissais plus ou moins les éléments de cette histoire. Mais c’est surtout, aussi, pour pouvoir transmettre cette histoire à mes enfants, faire le tri, expliquer ce qui s’est passé et pourquoi ça s’est passé. »

Le destin inhabituel de ses grands-parents a teinté sa propre vie amoureuse.

« Ma grand-mère a eu cette grande phrase quand je me suis mariée. Elle m’a dit : attention, si tu n’es pas heureuse, tu t’en vas. Ça m’avait surpris. C’est incongru, quand quelqu’un est heureux de se marier. »

« Ça m’a vraiment marquée, dans le sens où il fallait que je respecte cette injonction-là. Je me suis dit : si je ne suis pas heureuse, je n’aurai pas le droit de rester enfermée dans une relation qui ne me convient pas. Parce qu’elle, elle l’a subie. Moi, je suis libre. Donc, je dois profiter de cette liberté, par respect pour ce qu’elle a souffert. Elle n’avait pas le choix. »

Judith Elmaleh dit que tous ses souvenirs d’enfance sont des souvenirs de joie, de rires, de fêtes.

« Il n’y avait pas de place pour la parole profonde. On ne se racontait pas. Mon analyse, c’est qu’on masquait un petit peu cette réalité-là, même si elle était sous nos yeux. J’avais mon grand-père, sous mes yeux, avec sa première femme et sa seconde femme, qui était ma grand-mère. »