Univers musical: De la chanson à la télé jeunesse

Ravies de pousser la note, des artistes féminines bien connues ont empoigné le micro, puis ont répondu à l’appel de la télé de divertissement. En voici cinq qui ont fait résonner leur voix avant de plonger dans des mondes émerveillant les enfants.

France Castel

Elle n’a plus besoin de présentation. Elle a touché et goûté à presque tout ce qui se fait sur la planète artistique. Les années 1960 ont lancé son parcours dans l’univers de la chanson, avec une participation en tant que choriste du groupe Les gamins et la sortie de ses premières pièces originales. Aussi prolifique comédienne, il a fallu attendre plusieurs décennies pour pouvoir apprécier sa présence en pleine production jeunesse comme ce fut le cas à Ramdam. Tout récemment, elle a voyagé jusqu’à L’île Kilucru, se transformant du même coup en fée.

Gabrielle Fontaine

Toute jeune aux côtés de papa, Martin Fontaine, celle qui a une horde de petits admirateurs grâce à son rôle de Passe-Carreau dans la nouvelle mouture de Passe-Partout avait cette envie de chanter. Portée par une aisance sur les planches, elle a, entre autres, fait partie de la distribution des comédies musicales Grease et Fame produites par Juste pour rire. Puis, sa « mission » éducative l’a menée à prendre part au projet 14 mille millions de choses à savoir, avant de former un trio inséparable avec Passe-Partout et Passe-Montagne.

Ariane Gauthier

Les tout-petits la connaissent sous un nom joyeux et pétillant : Ari Cui Cui. Mais Ariane Gauthier peut très bien chanter sans avoir à enfiler son tablier pratico-magique ou à cuisiner avec ce qui se trouve dans son frigo à gogo. Avant de créer son personnage coloré qui respire la bonne humeur, elle a été la célèbre Juliette de Roméo et Juliette et Maureen le temps de Rent, deux comédies musicales appréciées. Son DEC en chant populaire avec option théâtre musical et ses nombreuses années de formation en chant privé permettent à Ari Cui Cui de divertir et émouvoir, encore et encore.

Stéphanie Lapointe

Séduite par la musique à un jeune âge – plus particulièrement par le piano –, elle obtient une grosse dose d’amour en 2004 quand elle est couronnée championne de Star Académie. Une dizaine d’années plus tard, après avoir joué à la comédienne, elle délaisse le micro et interpelle le public jeunesse avec son livre Grand-père et la lune et la série littéraire Fanny Cloutier. Ce n’était alors qu’une question de temps avant qu’elle mette sa plume au service du petit écran pour les ados et préados avec Les cavaliers, une belle histoire d’amitié

Nathalie Simard

Elle n’était qu’une préadolescente quand sa carrière musicale a explosé en compagnie de son frère René. Rapidement, elle a mis les pieds en studio et a été invitée sur différents plateaux télé. Elle n’était qu’une adolescente quand on lui a confié le rôle-titre de l’émission jeunesse Le village de Nathalie, un univers enchanteur à la trame sonore entraînante où habitaient Beding Bedang, un génie maladroit, et Rouge-à-Lèvres, une boîte aux lettres vivantes, pour ne nommer qu’eux. Le succès a été immédiat et a mené à la diffusion de plus de 100 épisodes étalés sur trois saisons. Grâce à elle, les années 1990 ont aussi rimé avec le variété Les Mini-Stars de Nathalie.