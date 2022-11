Victoire à l’arraché pour les filles du Rouge et Or

Ce fut serré, terriblement serré, mais le Rouge et Or de l’Université Laval a réussi à conserver la bannière féminine du championnat canadien de cross-country, disputé samedi à Halifax, dans des conditions difficiles où la pluie et le vent ont causé des ennuis aux coureurs.

Largement favori chez les femmes, le Rouge et Or s’est finalement imposé par un petit point devant les Thunderbirds de l’UCB, qui ont mérité l’or et le bronze dans le tableau individuel.

« Les filles ont offert une bonne performance, une performance aussi bonne que l’an dernier quand nous avions gagné à Québec en plaçant cinq coureuses dans le Top 15, mais UBC a été bien meilleure que je pensais, a résumé l’entraîneur-chef Félix-Antoine Lapointe. Elles ont été très surprenantes et nous ont challengés plus qu’on pensait. »

Le résultat des cinq premières filles de chaque formation parmi les sept au départ était comptabilisé pour établir le classement des équipes.

« Ça s’est joué dans le dernier kilomètre, a expliqué Lapointe. Nos coureuses 4 et 5, Sara-Pier Paquet et Florence Caron, étaient impliquées dans des batailles avec les filles 4 et 5 de UBC. Nos filles ont terminé en 14e et 15e place pour devancer leurs adversaires qui ont pris le 17e et le 18e rang. »

Belle fin de carrière

Sur le plan individuel, la championne en titre Jessy Lacourse, à sa dernière sortie en carrière, a fini au deuxième rang entre deux coureuses de l’UCB avec un chrono de 28 min 31 s.

« Jessy aurait aimé gagner, mais remporter la bannière en équipe et terminer au deuxième rang au classement individuel constitue une super belle fin de carrière, a souligné Lapointe. Les deux filles de UBC étaient très fortes et c’était un défi de gagner. »

« Le plan de match était de demeurer dans le peloton pour la première partie de la course et de décrocher les meneuses dans la seconde portion, de poursuivre Lapointe. Jessy a suivi le plan de match à la lettre, mais elle n’a pas été en mesure de devancer Glynis Sims [28 min 19 s]. »

Catherine Beauchemin a terminé en 6e place, alors que Jade Bérubé a pris le 12e rang.

L’argent pour les hommes

Privé de leur leader Jean-Simon Desgagnés, blessé à une cheville, le Rouge et Or a néanmoins été en mesure de terminer au deuxième rang au classement cumulatif. Trop forts pour le plateau, les Marauders de McMaster ont remporté la bannière.

« Je suis vraiment content de notre podium, a indiqué Lapointe. La victoire n’était pas accessible avec l’absence de Jean-Simon, mais on visait le podium. Même avec Jean-Simon, on n’aurait pas été en mesure de chauffer McMaster qui misait sur quatre coureurs de cinquième année. C’était leur année. » Lapointe a salué la performance de Philippe Morneau-Cartier, qui a terminé au deuxième rang avec un chrono de 24 min 24 s, trois secondes derrière le vainqueur Max Turek.

« À seulement sa deuxième saison, Philippe a été impressionnant. C’est motivant pour la suite du programme. »