À quelle heure la game?

On s’est tous fait prendre au moins une fois. À la télé ou à la radio, on vous dit en promo que le match du Canadien commence à « X » heures, mais, dans le fond, le match commence au moins 30 minutes plus tard.

Les diffuseurs veulent vous avoir une demi-heure avant la rencontre pour leur émission d’avant-match.

Mais à quelle heure commence vraiment la joute annoncée à 19 h ou 19 h 30 ?

Dans le milieu de la télé, le vrai début de la rencontre, on appelle ça le puck drop. Il s’agit du moment précis où l’arbitre dépose la rondelle au centre de la glace pour la première fois de la soirée. À moins d’événements spéciaux, sachez que les matchs en semaine commencent 8 minutes après l’heure publiée. S’il n’y a pas de cérémonie, la joute de 19 h commencera réellement à 19 h 8.

Plusieurs pauses

Toutefois, l’horaire est différent les samedis : le début de la partie aura lieu 15 minutes après l’heure prévue au programme.

Pendant chacune des périodes, à moins d’un événement particulier, il y aura trois pauses afin d’enlever de la neige sur la glace. On s’arrête pendant deux minutes et les diffuseurs en profiteront pour passer 90 secondes de pub, et, peut-être en plus, une reprise.

Pour ce qui est des entractes, vous avez beaucoup plus de temps que vous le croyez. De la fin de la période au début de la suivante, vous disposez de 18 minutes.

Bonne soirée !

BLUE CHERRY

Photo courtoisie

1979, Don Cherry arrivait derrière le banc des Rockies du Colorado après avoir dirigé les Bruins de Boston pendant cinq ans. Il en menait large même s’il ne devait rester qu’une saison. Un de ses joueurs était Barry Beck, un défenseur géant et talentueux. Un gars articulé et intelligent originaire de Vancouver qui prenait aussi un soin jaloux de sa condition physique. Or, un matin avant la séance d’entraînement, Blue, la chienne du coach, est entrée dans le vestiaire et elle est allée se frotter les fesses sur le sol devant l’emplacement de Beck. Barry lui a alors donné un petit coup de bâton afin qu’elle aille ailleurs puisque c’était précisément là où l’athlète faisait ses push-up. Blue est donc partie en se plaignant, en hurlant vers le bureau de Don Cherry qui est tout de suite revenu dans la chambre en furie demandant qui avait touché à sa bête. Personne n’a répondu dans le vestiaire.

Quelqu’un a dû s’ouvrir la trappe. Le lendemain, Barry Beck a été échangé aux Rangers de New York. Dans la transaction, Lucien Deblois passait des Rangers aux Rockies... à cause de Blue.

De l’enclave

Bonne fête à un grand qu’on ne voit pas assez souvent. On dirait que Gilbert Perreault ne connaît pas le chemin entre Victoriaville et Montréal. « Bert » a 72 ans aujourd’hui.

Sentiment qu'on n'a pas vu souvent à Montréal au cours des dernières années : Cole Caufield a le plaisir de jouer au hockey écrit dans le visage.

Photo Martin Chevalier