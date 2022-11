Débattre, le dernier des tabous

Se retrouver au milieu d’une prise de bec ? C’est souvent la dernière chose que l’on se souhaite : être mêlé à un conflit ou le provoquer sans le vouloir suscite son lot de stress et de malaise, ce qui à son tour ne fera rien pour améliorer la situation...

Plusieurs assimilent les débats à une foire d’empoigne, à un affrontement cacophonique entre politiciens, militants, ou vedettes du petit écran. On a d’ailleurs déjà dit des Québécois qu’ils y seraient allergiques et seraient frileux devant la perspective de défendre avec vigueur et conviction leur position face à l’autre. La raison serait très simple, nous dit-on aussi : les Québécois n’aiment pas ça, la chicane !

D’ailleurs, on dit souvent qu’il vaut mieux ne pas parler de politique ou de religion lorsqu’une famille se retrouve à la même table. De mauvais souvenirs et de vieilles rancœurs reviennent parfois hanter certains clans, qui préféreront enterrer (ou plutôt cacher) la hache de guerre.

Or, si l’on évite sans cesse certains sujets, surtout quand plusieurs générations se côtoient dans un même lieu, personne ne réussira à voir au-delà de ses œillères, à nuancer, à enrichir et à modifier son point de vue. Et c’est précisément ce qu’un vrai débat permet de faire.

L’art de communiquer (et d’écouter)

Savoir débattre ne doit pas se réduire à une joute verbale musclée, bien au contraire. Pour qu’un débat soit constructif, pertinent – et même agréable ! –, il doit d’abord être un acte de communication. Pour certains, bien savoir communiquer correspond au fait de pouvoir exprimer clairement ses idées et d’être en mesure de les expliquer aux autres afin qu’ils puissent bien saisir le sens et les nuances de nos propos. Ces ingrédients sont certainement importants, mais il ne faudrait surtout pas en oublier un autre, absolument crucial dans la communication, l’écoute !

Un échange et non un combat

Un bon débat ne se mesure pas au nombre de phrases assassines ou d’insultes qui jaillissent de part et d’autre, que l’on observe dans la joute politique, ou encore à une sélection de « clips » qui seront éventuellement repris dans les médias sociaux ou dans la sphère médiatique. Jouer à qui va crier le plus fort ou laisser l’autre sans voix avec un argument massue n’est simplement pas un véritable débat. Au mieux, une des deux parties pourra se réjouir d’une impression d’avoir gagné, ce qui s’appa-rente davantage à un combat qu’à un réel échange : parions que ce n’est pas de cette façon que les meilleures idées et solutions pourront voir le jour !

Débattre pour mieux penser ensemble

Un véritable débat est donc d’abord et avant tout un travail d’équipe, et c’est dans cet esprit collaboratif que l’on doit débattre.

Être à l’écoute des propositions et des arguments de ses interlocuteurs permet de mieux les comprendre, de réfléchir à ce qu’ils proposent... et non pas de penser à la prochaine réplique qui pourra leur couper le sifflet.

L’écoute permet de penser ensemble, d’approfondir et d’enrichir davantage les réflexions de tout un chacun.

Gagner son point de vue peut être grisant, mais mieux comprendre son vis-à-vis pour entrevoir une nouvelle perspective, pour réfléchir autrement et trouver des idées plus novatrices et plus nuancées ? Voilà une issue qui s’avère infiniment plus profitable pour nous tous.

Cent fois sur le métier...

Quand tout le monde pense la même chose – ou fait semblant ! –, les meilleures idées ont bien du mal à se frayer un chemin et à évoluer. Et qui peut prétendre détenir LA vérité ?

La vraie pensée éthique est celle du fruit de la délibération. Les meilleures solutions émergent du choc des idées, de l’ouverture aux propositions de l’autre, de l’exploration des pensées qui en découlent, d’un travail de réflexion qui continuera de se nourrir des échanges tout au long du débat.

S’ouvrir aux opinions, aux idées, et aux solutions des autres, c’est non seulement savoir débattre, c’est pouvoir enrichir sa propre vie, celle des autres, et notre vie en société.