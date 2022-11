Duhaime lâché par ses coucous

Avez-vous déjà vu la série américaine Deadwood ?

Produite en 2004 par la chaîne HBO, cette série western basée sur des faits réels qui se sont déroulés dans le Dakota du Sud en 1870 raconte comment un village de chercheurs d’or, construit illégalement sur un territoire autochtone échappant aux lois fédérales américaines, a peu à peu rejoint la civilisation.

TOUT EST PERMIS

Au début, ce village est une sorte de « no man’s land » anarchique.

Tout est permis : la prostitution, la discrimination raciale, le viol, le jeu, même le meurtre.

Il n’y a pas de force policière, pas de loi, pas de tribunal. C’est le bordel.

Au plus fort la poche.

Et puis peu à peu, les gens se rendent compte qu’on ne peut pas vivre dans un tel chaos. Alors ils s’organisent.

Ils se donnent des règles, des lois, nomment un shérif, un juge, créent des institutions, etc.

Et à la fin, le village rejoint officiellement les États-Unis d’Amérique.

De dire le créateur de cette fabuleuse série, David Milch : « J’ai voulu montrer comment une civilisation naît, se structure et se développe. Comment du chaos, l’ordre apparaît... »

Eh bien, la série Deadwood m’est venue en tête, l’autre jour, lorsque j’ai vu Éric Duhaime se faire insulter par une partie de ses troupes.

PAR ICI LES COUCOUS !

Comprenez-moi bien, je ne dis pas que le chef du Parti conservateur du Québec préconise le retour à l’âge de pierre et qu’il rêve du jour où le meurtre sera légalisé !

Juste que Duhaime, comme les résidents de Deadwood, se rend compte que s’il veut avancer, se rapprocher du pouvoir et être reconnu comme un chef crédible et sérieux, il doit mettre de l’eau dans son vinaigre, prendre ses distances avec son programme libertarien et se débarrasser des coucous qui l’empêchent de faire son entrée à l’Assemblée nationale.

Bref, faire comme Deadwood : sortir de la marge et devenir fréquentable.

Transformer ce qui n’était en fin de compte qu’un regroupement de citoyens en beau joual vert en formation politique crédible, digne d’être élue.

Au début, pour se faire une base, Duhaime a passé la gratte et courtisé tous les weirdos qui passaient dans sa ligne de mire.

T’es un complotiste ? Viens-t’en ! Tu crois que le vaccin anti-COVID a été créé par Bill Gates pour nous contrôler ? Prends ta carte de membre ! Tu es convaincu que Legault est un OVID qui brime ta LIBAAAAAARTÉ ? J’suis ton homme !

Laissez venir à moi les coucous !

SORTI DU BOIS

Or, qu’est-ce qu’on a vu cette semaine ?

Les plus pétés de sa gang commencent à laisser tomber Duhaime parce qu’il refuse de dire que les élections du 3 octobre ont été volées !

Ils l’insultent, le traitent de traître !

Pour le chef du PCQ, c’est une excellente nouvelle.

C’est la preuve qu’il sort de la « swamp » où ces extrémistes le condamnaient à rester pour faire un pas en direction de l’autoroute.

C’est ça, la politique.

Ce n’est pas le refuge des anarchistes et des purs et durs, mais l’art du compromis.

Bienvenue dans la civilisation !