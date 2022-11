Pas de match de la coupe Grey pour les Alouettes

TORONTO | Malmenés en début de match par les Argonauts, les Alouettes de Montréal ont vu leur saison 2022 se terminer sur une défaite de 34 à 27 en finale de l’Est, dimanche après-midi, au BMO Field.

La troupe de l’entraîneur-chef Danny Maciocia a permis des touchés aux favoris de la foule trois fois à leurs quatre premières séquences offensives de la partie. Le troisième majeur a particulièrement fait mal. En position de deuxième essai et une verge, les «Argos» ont envoyé leur quart-arrière substitut dans la mêlée. Croyant à une faufilade du quart, les «Moineaux» ont laissé le receveur DaVaris Daniels complètement seul et ce dernier a inscrit probablement le touché le plus facile de sa carrière.

En retard par 18 points et visiblement blessés à l’orgueil avec encore 39 minutes à faire au match, les Alouettes ont connu un soubresaut offensif après cette gênante réussite de leurs rivaux. L’unité dirigée par Trevor Harris a traversé 82 verges sur cinq jeux. Le pivot a complété la séquence avec un relais de 36 verges à Tyson Philpot. Ce fut l’un des très rares moments de réjouissance dans le camp des visiteurs en première demie.

Pas de solution en défensive

Au retour du vestiaire après la pause de la mi-match, l’attaque des «Als» était méconnaissable. En peu de temps, l’écart n’était plus que trois petits points. William Stanback a réussi une course de 52 verges pour six points, tandis que Harris et Philpot ont de nouveau uni leurs efforts pour le converti de deux points.

Deux bonnes séquences se sont part la suite soldée avec des placements de David Côté.

Le problème, c’est que la défensive des Alouettes n’a jamais été en mesure de s’imposer contre l’attaque des «Argos». L’unité du coordonnateur Noel Thorpe a donné un touché au troisième quart et n’a pas fait le boulot dans les trois dernières minutes. Devant absolument redonner le ballon à leur attaque, la défense a écopé de pénalités et a été sans réponse face au jeu au sol de leurs rivaux.

En vertu de ce gain, les Argonauts disputeront un premier match de la coupe Grey depuis la campagne 2017, année où ils ont remporté le précieux trophée pour la 17e fois. Le club de la Ville Reine disputera l’ultime rencontre de 2022 contre le gagnant de la finale de l’Ouest, qui oppose les Blue Bombers de Winnipeg et les Lions de la Colombie-Britannique.