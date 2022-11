Grand Prix du Brésil: un petit point pour Aston Martin

Malgré la récolte d’un point au Grand Prix de Sao Paulo, ce dimanche, gracieuseté de Lance Stroll (dixième à l’arrivée), l’écurie Aston Martin n’a pas été en mesure de combler l’écart avec Alfa Romeo au classement des constructeurs.

• À lire aussi: George Russell complète le travail

Au contraire, elle quitte Interlagos avec un recul de cinq points au tableau. Le cirque de la Formule 1 se déplacera vers Abou Dabi dimanche prochain, pour la 22e et dernière escale du championnat.

Après avoir terminé son parcours au neuvième rang au Brésil, le vétéran Valtteri Bottas a devancé le pilote québécois et inscrit deux points précieux pour Alfa Romeo.

Des millions à l’enjeu

Si les enjeux ne sont plus les mêmes en cette fin de saison, les positions au classement final des constructeurs sont d’une grande importance pour les équipes concernées. On parle ici de millions de dollars de différence entre les sixième et septième rangs que se disputent Alfa Romeo et Aston Martin.

« Cette course a été fertile en rebondissements, comme c’est souvent le cas ici au Brésil. On a été en mesure de profiter de quelques abandons devant nous pour améliorer notre sort en fin de course », a indiqué Stroll, qui réalise un premier top dix à ses quatre derniers départs.

« C’est satisfaisant d’inscrire un point, mais notre objectif était de faire mieux qu’Alfa Romeo. Ce que nous n’avons pas réussi », a renchéri Stroll, dont le coéquipier, Sebastian Vettel, a rallié l’arrivée au 11e rang.

Au banc des accusés

Cette fois, Stroll n’a pas fait les manchettes pour les mauvaises raisons. Mais, force est d’admettre que son comportement sur les circuits lui a valu récemment un tollé de critiques.

Le dernier épisode a eu lieu samedi à Interlagos, quand il a littéralement tassé Vettel dans une manœuvre qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques alors que les deux monoplaces roulaient à près de 300 km/h.

Au GP des États-Unis, il y a quelques semaines, Stroll a été montré du doigt pour avoir provoqué un accrochage à haute vitesse l’impliquant avec Fernando Alonso.

Heureusement, les deux pilotes s’en sont sortis indemnes.

« Vous avez l’exemple parfait de conduite dangereuse. En zigzaguant dans la ligne droite pour défendre votre position, vous risquez de causer un gros accident. À Austin, Stroll aurait mérité une suspension d’une course plutôt qu’une simple pénalité de trois places sur la grille de départ de la course suivante [au Mexique] », a estimé l’analyste et ancien pilote de F1 Jacques Villeneuve.