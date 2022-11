Les pires contrevenants de la maltraitance animale: des poulaillers à faire pleurer

Québec a décerné 203 infractions pénales en lien avec le bien-être et la sécurité des animaux, entre juin 2020 et juin 2022. Notre Bureau d’enquête a identifié ceux qui se sont fait prendre le plus souvent. Nous vous présentons ici l'un des pires cas. Nous avons également obtenu les rapports avec photos du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Certains contrevenants ont accepté de donner leur version des faits alors que d’autres ont refusé nos demandes d’entrevue.

Donald Girard possède de bien tristes poulaillers. Le MAPAQ lui a rendu visite à plusieurs reprises sur son terrain situé en plein bois dans la région de Charlevoix.

Il a notamment été condamné en janvier et en avril 2021 pour avoir compromis la sécurité de ses animaux et pour ne pas s’être assuré que ses oiseaux soient dans un enclos fermé sans accès à l’extérieur.

Les rapports d’infraction montrent que dans un des deux poulaillers de M. Girard, des cadavres de poulet se faisaient piétiner par ceux qui étaient toujours en vie.

Photo fournie par le MAPAQ

«À chacune des inspections, des cadavres de poulets sont trouvés un peu partout sur la propriété. Les chiens s’amusent même avec certaines carcasses le 15 septembre 2020. Celles-ci sont à différents stades de décomposition», indique l’inspecteur.

Les volailles vivantes, quant à elles, avaient souvent des blessures sur le dos ou étaient déplumées.

Photo fournie par le MAPAQ

Il manquait également de nourriture dans les mangeoires, peut-on lire dans le rapport d’infraction daté du 28 janvier 2021.

En septembre 2020, les inspecteurs avaient également découvert des osse- ments et corps d’animaux morts, dont un bovin et deux canards. Un bouc était mourant.

Nous n’avons pas été en mesure de joindre M. Girard ou sa conjointe.