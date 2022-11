Lou Reed récidive et s’impose avec un 2e album solo

Après une première aventure en solo qui n’a pas été mémorable, Lou Reed récidivera avec succès cinq mois plus tard avec l’album Transformer. Un opus qui fête ses 50 ans et sur lequel on retrouve Walk on the Wild Side, Satellite of Love et le titre Perfect Day qui connaîtra une deuxième vie, 24 ans plus tard, avec sa présence dans le long métrage culte Trainspotting.

Lancé le 8 novembre 1972, Transformer est l’album solo qui a connu le plus de succès pour l’ex-membre de la mythique formation Velvet Underground.

Ce court album de 11 chansons, totalisant 36 minutes, a atteint la 6e position du palmarès dans les Pays-Bas, la 12e place au Canada et en Australie, la 13e au Royaume-Uni et la 29e aux États-Unis.

Le succès Walk on the Wild Side, qui décrit la faune new-yorkaise de l’époque, grimpera jusqu’en 10e position au Royaume-Uni et en 16e place sur le palmarès Hot 100 du magazine Billboard. Il s’agira de sa seule chanson à percer le top-25.

Avec David Bowie

Pour son deuxième album solo, Lou Reed a fait équipe, pour la réalisation, avec David Bowie et son guitariste Mick Ronson. Transformer a été enregistré à Londres à la fin de l’été 1972.

L’étiquette de disques RCA avait présenté David Bowie à Lou Reed. Le Thin White Duke était sur le début d’une lancée avec l’album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars.

Fan du Velvet Underground, on lui a proposé de produire le nouveau disque de Lou Reed, qui avait quitté la mythique formation en 1970 à la suite de différends avec John Cale.

« J’étais pétrifié à l’idée qu’il accepte et qu’il ait envie de travailler avec moi. J’avais énormément d’idées et j’étais intimidé versus tout ce qu’il avait déjà accompli », a raconté David Bowie, dans une entrevue publiée dans le magazine Classic Albums.

Le New York mal famé

Transformer raconte une série d’histoires ancrées dans les rues mal famées de New York.

Walk on the Wild Side aborde, par l’entremise de divers personnages, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la drogue et la prostitution. La chanson fait allusion à divers personnages qui gravitaient autour de l’atelier de l’artiste Andy Warhol où le Velvet Underground se produisait. On retrouve Holly Woodlawn, Candy Darling, Joe Dallesandro, Jackie Curtis et Joe Campbell.

« J’écrivais à propos de personnes que je connaissais et d’où je venais », a mentionné Lou Reed à Classic Albums.

Album majeur du mouvement « glam-rock », Transformer se retrouve au 109e rang du palmarès des 500 meilleurs albums de tous les temps établi par le magazine Rolling Stone. Walk on the Wild Side se retrouve au 223e rang des plus grandes chansons de tous les temps selon le magazine américain.

Lou Reed est décédé le 27 octobre 2013 à l’âge de 71 ans.