Pas de cours après la fusillade près du Collège Montmorency

Le Collège Montmorency de Laval a décidé de suspendre les cours ce lundi pour permettre aux étudiants et au personnel de se remettre du confinement causé par une fusillade survenue près de l’école vendredi.

« Ça va être une journée de “réconfort”, on va offrir à toutes les personnes qui vont venir au collège des activités de sensibilisations, des cafés, viennoiseries. On veut prendre soin de notre monde », a expliqué au Journal Marilyn Doucet, directrice adjointe des communications au Collège Montmorency, à Laval.

Vendredi soir, une fusillade a éclaté dans un parc proche de l’établissement d’enseignement.

Quatre personnes ont été blessées lors de l’événement.

Même si le pire a été évité, la journée a été un cauchemar pour les étudiants confinés, dont Le Journal a notamment recueilli les témoignages au lendemain des événements.

Du soutien pour tous

Dimanche, plus tôt dans la journée, le Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège Montmorency avait réclamé la levée des cours.

Si cela est chose faite, la direction du Collège invite tout de même ses membres à venir dans l’établissement pour discuter de ce qu’ils ont vécu.

« On veut s’assurer de mettre tout en place pour que les gens se sentent à l’aise et qu’ils se sentent soutenus dans ce qu’ils traversent. C’est beaucoup d’émotions, alors c’était une décision qui allait de soi pour nous de lever les cours », a ajouté Mme Doucet.

Par ailleurs, l’aide psychosociale disponible depuis vendredi soir devrait rester en place pour les prochaines semaines pour les personnes qui en ressentent le besoin.

« C’est quelque chose qui va durer dans le temps. On sait que ce genre de situation là ne se traite pas en l’espace de 24 heures, donc les équipes sont mobilisées pour soutenir notre monde », a assuré Mme Doucet.

Les cours reprendront normalement dès mardi.