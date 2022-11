Un retour aux sources pour Nikki Yanofsky

Après avoir tâté les sonorités soul sur l’album Turn Down the Sound, Nikki Yanofsky retourne à ses anciennes amours. Avec son nouvel opus Nikki by Starlight, la chanteuse montréalaise de 28 ans revisite 15 standards de jazz.

Un retour définitif et qui est assumé totalement.

«C’est comme un retour à la maison. J’y suis bien et j’ai envie d’y rester», a-t-elle lancé, lors d’un entretien téléphonique.

Sur Nikki by Starlight, sur le marché depuis le 21 octobre, on retrouve des titres comme I Get a Kick out of You, I Get Along Without You Very Well, C’est si bon, Comes Love, Comment allez-vous ? et They Say it’s Spring. Des pièces écrites ou popularisées, entre autres, par Frank Sinatra, Chet Baker, Billie Holiday et Miles Davis.

C’est en pleine pandémie, en octobre 2020, que ce retour à la maison a été amorcé.

«On ne pouvait pas donner de spectacles. Tout était fermé. Ça m’a amenée à prendre un peu de recul et me demander ce que je voulais faire de ma vie, de ma carrière, et voir ce qui me rendait heureuse», a-t-elle expliqué.

Nikki Yanofsky venait tout juste de lancer l’opus R&B Turn Down the Sound.

«Un album que j’aime, mais je m’interrogeais sur ce qu’il y avait devant moi», a-t-elle mentionné.

En confinement, la chanteuse a écouté beaucoup de musique. C’est à ce moment que le jazz est revenu dans sa vie.

«J’écoutais constamment les chansons Stella by Starlight et It Never Entered my Mind de Miles Davis. Il y a une journée, à l’automne 2020, en faisant une longue marche, pour mettre les choses en perspective, où j’ai réa-lisé que je boudais mon amour pour le jazz. C’est à ce moment que je suis retournée à mes racines. C’était, pour moi, quelque chose de simple et de naturel», a-t-elle raconté, ajoutant que sa voix convenait plus au jazz.

Un choix difficile

Nikki Yanofsky avoue qu’il n’a pas été facile de choisir les 15 titres que l’on retrouve sur Nikki by Starlight.

«C’était tellement difficile. J’ai réussi à ramener ça à une liste d’une cinquantaine de chansons que j’aime écouter. Il y en a plusieurs que j’ai mises de côté avec l’intention d’y revenir plus tard. J’ai choisi celles qui, je crois, pourraient intéresser les gens pour mon retour vers le jazz. Je voulais avoir un équilibre avec des classiques, des chansons un peu moins connues que j’avais envie de chanter», a-t-elle indiqué. Des chansons qu’elle a chantées, en début de carrière, en se collant aux versions originales et en imitant ses héros.

Pour son retour au jazz, Nikki Yanofsky avait l’intention d’offrir ses chansons dans de nouveaux emballages. Dans ses communications avec le pianiste Paul Shrofel, avec qui elle a coréalisé l’album, elle fredonnait de nouvelles partitions vocales et proposait des idées pour des mélodies.

« On a fait ça très rapidement. Il lisait dans mes pensées. Oui, ça peut être intimidant de proposer de nouveaux arrangements pour ces classiques, mais le jazz, de l’autre côté, repose sur la créativité et l’improvisation. Je ne voulais pas non plus refaire ce qui avait déjà été fait. Il était important de donner une raison aux gens pour aller écouter mes versions », a-t-elle fait remarquer.

Des débuts à 11 ans

Sur Nikki by Starlight, elle a chanté dans un micro semblable à celui utilisé par Frank Sinatra et Ella Fitzgerald. Un microphone RCA & C Vintage.

« C’est un micro qui capture tous les sons sans trop les modifier et qui amène une touche encore plus personnelle », a-t-elle indiqué.

Nikki Yanofsky avait 11 ans lorsqu’elle a fait ses débuts au Festival international de jazz. C’était en juin 2006.

« J’étais plus une chanteuse soul. J’écoutais Stevie Wonder, Aretha Franklin et du Motown. Je n’étais pas très jazz. Je me suis dit que c’était peut-être une bonne idée de découvrir ce que c’était. J’ai tapé jazz sur iTunes et le nom d’Ella Fitzgerald est apparu en premier. J’ai entendu sa voix. Il y a eu un déclic », a-t-elle fait savoir.

Et le reste, comme elle l’a si bien dit, appartient à l’histoire.