Voici qui est la vedette internationale à l'émission Chanteurs masqués

Nick Carter a surpris les téléspectateurs en se dévoilant à l’émission Chanteurs masqués dimanche soir sur les ondes de TVA.

Avant son dévoilement, la vedette internationale se cachait sous l’apparence d’un chat-sphinx visitant la palette la plus aiguë de son registre afin de mystifier les juges interprétant la chanson «How do I Get You Alone» du groupe Heart.

La star du pop a finalement offert une prestation à visage découvert sur le plateau avec un classique du répertoire de son groupe les Back Street Boys «I Want it That Way».