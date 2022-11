Des écoles du Québec visées 13 fois par des menaces depuis la rentrée

Alerte à la bombe, arme à feu dans un casier, rôdeur armé : plus d’un établissement scolaire par semaine en moyenne a été confiné ou évacué au Québec en lien avec de potentielles menaces depuis la rentrée, créant un sentiment d’insécurité chez élèves et parents.

«Il y a une inquiétude qui me reste en tête et que je n’avais pas la semaine d’avant. J’ai perdu ce sentiment de sécurité que mon fils est parti s’éduquer à l’école et qu’il est entre bonnes mains», laisse tomber Sonia Lepage.

L’école Monseigneur-A.-M.-Parent que son garçon en secondaire 3 fréquente à Longueuil a été évacuée il y a une semaine en raison d’une alerte à la bombe.

Depuis le début de l’année scolaire seulement, au moins 13 écoles ont dû être confinées ou évacuées en raison de menaces de tous genres, selon une recension faite par Le Journal. En moyenne, il s’agit de plus d’un déploiement policier par semaine dans des établissements scolaires.

Les deux plus récents événements ont d’ailleurs fait les manchettes vendredi dernier. Le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu a été confiné, car un étudiant de 19 ans aurait proféré des menaces tandis que le Collège Montmorency, à Laval, a été barricadé pendant des heures après une fusillade qui a éclaté dans un parc à proximité.

Imiter les autres

Tant au Canada que dans d’autres pays, les menaces faites envers les écoles sont en augmentation, rapporte Tracy Vaillancourt, professeure en psychologie à l’Université d’Ottawa.

«On ne sait pas encore si c’est une réponse à un plus grand stress chez les jeunes pendant la pandémie ou le fait qu'il y a beaucoup de copycat (imitation)», explique la titulaire de la Chaire de recherche du Canada en santé mentale et en prévention de la violence en milieu scolaire.

«Les jeunes imitent les phénomènes très visibles, comme celui de faire des menaces de fusillade à son école. Depuis toujours, les enfants copient les autres», précise Mme Vaillancourt.

Les risques qu’un élève s’en prenne réellement à son école et ses confrères sont plutôt bas au Canada, selon la psychologue, entre autres parce que l’accès aux armes à feu est plus difficile qu’aux États-Unis.

«Le problème est que c’est déjà arrivé, même Canada. Il faut donc prendre chaque menace au sérieux. Le risque que des gens soient blessés ou tués est trop élevé», ajoute-t-elle.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la direction de Monseigneur-A.-M. Parent a tout de suite évacué l’école lorsqu’un élève a appelé la réceptionniste pour avertir «que quelque chose se passait», a fait savoir Marc-André Petit, directeur général adjoint au Centre de services scolaire Marie-Victorin.

«Dans l’urgence, on évacue en premier pour assurer la sécurité de tous. Après cela, on peut faire l’enquête», explique le responsable des mesures d’urgence.

Un mineur fait d’ailleurs face à des accusations de méfait public, selon le Service de police de l’Agglomération de Longueuil.

Reyen, une élève en secondaire 2, explique que ce n’est pas la première fois que des jeunes de son école font des blagues semblables. Elle juge cela «vraiment pas drôle». Et même si elle se sent toujours en sécurité, sa sœur et ses parents sont pris d’inquiétudes depuis l’évacuation.

Pour sa part, Geneviève Pagé, mère d’un élève de 13 ans, tente de ne pas céder à la panique : «J’essaie, mais je ne me sens pas 100% sécurisée. Pour l’instant, les menaces n’ont jamais été fondées, jusqu’au jour où elles seront vraies. C’est toujours dans mes pensées», dit-elle.

Comptes piratés

Depuis septembre, plusieurs déploiements policiers dans des écoles sont survenus après des menaces proférées sur les réseaux sociaux. Un phénomène qui prend de l’ampleur, notamment parce que les gens ont tendance à se comporter encore plus mal lorsqu’ils croient être anonymes, explique la psychologue Tracy Vaillancourt.

En début d’année scolaire, des pirates informatiques se sont d’ailleurs servis de l’application de messagerie Teams pour envoyer des menaces de fusillade et des images d’une violence sans nom à environ une centaine d’élèves de l’école Monseigneur-A.-M.-Parent.

Geneviève Pagé est elle-même tombée sur ces images «d’horreur» en ouvrant le compte de son fils, quelques jours avant le début des classes.

«C’était extrêmement violent, je ne veux même pas décrire les photos que j’ai vues. J’en ai encore des flashbacks en tête. Une chance que mon fils n’est pas tombé là-dessus», confie-t-elle.

Aussitôt averti, le soutien informatique du centre scolaire a bloqué l’accès à l’application le temps de régler la situation, a fait savoir Marc-André Petit du centre scolaire. Une enquête du Service de police de l’Agglomération de Longueuil est en cours, précise-t-il.

Une peur inoubliable pour les élèves de La Magdeleine

Des adolescents d’une école secondaire à La Prairie, qui a été perturbée quatre fois plutôt qu’une par des menaces depuis juin, conservent des séquelles d’un long confinement barricadé vécu à peine un mois après la rentrée.

«Chaque fois qu’il y a un message à l’intercom, j’ai toujours une crainte que ça arrive encore. Je me demande ce qui se passe. Est-ce une simple annonce ou l’on doit encore se faire confiner? Ç’a m’a laissée des séquelles», avoue Léa Rose Moreau, âgée de 16 ans.

En juin dernier, l’école de La Magdeleine a été fermée à deux reprises la même semaine, une fois en raison d’une personne possiblement armée à l’intérieur, puis d’une alerte à la bombe. Mais c’est le confinement barricadé du 29 septembre dernier après des menaces sur les réseaux sociaux qui a été un tournant pour elle.

Ce matin-là, un message à l’interphone a ordonné aux élèves de rester en classe pendant la pause. «Une surveillante est venue fermer et barrer la porte de notre classe. Une petite porte de bois que n’importe qui aurait pu défoncer», décrit l’élève en secondaire 5.

«Sachant ce qui se passe avec les fusillades aux États-Unis, je me suis mis à capoter en pensant que ça pourrait finir comme ça», laisse-t-elle tomber.

Six longues heures

Elle est restée confinée pendant six heures dans le local : «On ne pouvait pas aller à la salle de bain, il n’y avait pas de nourriture ni d’eau. J’étais très anxieuse. On n’avait aucune information», précise-t-elle.

La mère d’une autre élève a également raconté au Journal que sa fille ne s’en est jamais vraiment remise. Elle a demandé l’anonymat afin de ne pas causer davantage de stress à son ado.

«Tard le soir même, on a reçu un email pour dire que l’école allait être ouverte le lendemain, sans plus d’information sur la situation. C’est à ce moment qu’on l’a complètement perdue. Elle s’est mise à trembler et elle a fait une énorme crise d’anxiété. Je ne sais même pas si elle a dormi cette nuit-là», explique-t-elle au bout du fil.

À peine quelques jours plus tard, l’école secondaire a été fermée à nouveau pour la journée, encore une fois à cause d’une potentielle menace. Des policiers postés aux entrées empêchaient les élèves d’entrer.

Le lendemain, des enseignants ont refusé de retourner au travail, demandant plus de transparence sur la situation de la part de la direction.

«Avec quatre événements en peu de temps, le sentiment de peur était là [chez certains enseignants]», explique Martine Provost, présidente de l'Associations des enseignants de Lignery.

«Sachant que des professeurs, des adultes qui sont tes points de repère à cet âge, ne se sentaient pas bien, ma fille n'arrive plus du tout à se sentir en sécurité. Depuis ce jour, la crainte est toujours là», raconte pour sa part la mère.

Séquelles

Le fait d’être barricadé pendant des heures va assurément laisser des séquelles chez un jeune, à différent degré selon son tempérament, selon la psychologue Sylvie Royer. Et ce, même si la menace n’était finalement pas fondée, insiste-t-elle.

«L’effet psychologue d’être coincé dans un lieu fermé, c’est anxiogène au plus haut point. Et plus le temps passe, plus le cerveau va se mettre à imaginer des choses. Ça ébranle réellement ta sécurité», soutient Mme Royer.

CONFINEMENTS ET ÉVACUATIONS

11 novembre

Les étudiants ont été confinés à l’intérieur du Cégep Montmorency, à Laval, jusqu’à tard le soir après qu’un tireur a ouvert le feu faisant quatre blessés dans un parc à proximité.

11 novembre

PHOTO AGENCE QMI, MAXIME DELAND

Un vaste confinement a eu lieu pendant de longues heures au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu’à l’arrestation d’un étudiant âgé de 19 ans arborant un semblant de gilet pare-balles qui aurait proféré des menaces.

7 novembre 2022

Tous les élèves de l’école secondaire Monseigneur-A.-M.-Parent, à Longueuil, ont été évacués sur l’heure du dîner après une alerte à la bombe, qui s’est finalement révélée non fondée. Un jeune mineur fait face à des accusations de méfait public.

27 octobre

PHOTO Laurent Lavoie

Les élèves et employés de l’école Jean-De La Fontaine, à Terrebonne, sont demeurés enfermés dans des locaux verrouillés le temps qu’une éducatrice au service de garde soit maîtrisée par les policiers. Celle-ci s’était présentée armée d’un couteau dans le but avoué de tuer une consœur.

20 octobre 2022

L’école secondaire Louis-Jobin, à Saint-Raymond, a été évacuée après une potentielle alerte à la bombe ou de la présence d’un colis suspect.

6 octobre

Les policiers avec l’aide d’un maître-chien se sont déplacés en urgence pour procéder à des fouilles à l’école secondaire De Rochebelle, à Québec, après des menaces envoyées par courriel à l’établissement.

5 octobre

L’école secondaire Fernand-Séguin, à Candiac, est le théâtre d’un important déploiement policier après une menace transmise sur les réseaux sociaux.

4 octobre

PHOTO AGENCE QMI, MAXIME DELAND

La possibilité qu’une arme à feu soit dissimulée dans un casier entraine la fermeture pour la journée de l’école de la Magdeleine, à La Prairie. Finalement, aucune arme n’a été trouvée.

29 septembre 2022

Les élèves et employés de l’école de la Magdeleine, à La Prairie, ont dû être confinés à l’intérieur, certains pendant près de six heures, à la suite de menaces proférées sur les réseaux sociaux. L’établissement a ensuite été évacué.

23 septembre

PHOTO AGENCE QMI, MAXIME DELAND

Près de 2000 élèves de la polyvalente Hyacinthe-Delorme ont été confinés à l’intérieur de leur école en raison de la présence d’un individu potentiellement armé à proximité.

20 septembre

Vers midi, les élèves de la polyvalente Frontalière, à Coaticook, ont été placés en confinement barricadé pendant environ une heure en raison de menaces d’un individu possiblement armé, selon La Tribune.

15 septembre

Les élèves de la Polyvalente Montignac, à Lac-Mégantic, ont dû rester en classe une quinzaine de minutes à la fin de la journée ne raison d’un jeune possiblement armé qui se déplaçait près de l’école, selon La Tribune. L’homme de 16 ans a été arrêté avec deux fusils à plomb en sa possession.

1er septembre

Des menaces proférées envers quelqu’un à l’intérieur de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ont mené à un confinement des élèves.