5 éléments financiers à ne pas oublier avant de vous lancer dans les rénovations

Vous prévoyez entamer la rénovation de votre cuisine ou de votre salle de bains sous peu? Avant de vous lancer dans ce projet d’envergure, assurez-vous de bien le planifier.

Que ce soit pour changer la configuration complète de votre maison ou pour refaire le carrelage de la salle d’eau, prévenez les mauvaises surprises de nature technique et financière en suivant ces conseils.

1. Engagez un entrepreneur certifié

Getty Images/iStockphoto

Qu’il s’agisse de travaux complexes (ou non) ou de travaux nécessitant un corps de métier spécialisé, tournez-vous vers un entrepreneur titulaire d’une licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) pour maximiser vos chances d’obtenir un résultat de qualité.

Soyons honnêtes: mieux vaut payer un bon prix une seule fois plutôt que de devoir refaire un travail dont nous ne sommes pas satisfaits. De même, lorsque vous engagez un professionnel, assurez-vous d’exiger un contrat signé. Dans plusieurs cas, vous y retrouverez les numéros d’inscription aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ.

2. Dressez et respectez un budget

Getty Images

Avec la hausse des coûts des matériaux qui sévit présentement au Québec, il vous faudra impérativement ériger un budget avant d’entamer vos rénovations. Pour économiser, notez quels travaux vous pouvez réaliser par vous-même et lorgnez du côté des matériaux recyclés.

Également, pour rentrer dans votre budget, prenez le temps de bien choisir votre entrepreneur en faisant soumissionner plusieurs professionnels afin de comparer leurs prix.

3. Demandez une facture

Getty Images

Pour conserver une trace du service rendu, demandez une facture à votre entrepreneur et gardez-la dans vos dossiers. Favorisez également les paiements par chèques, cartes de crédit ou cartes de débit afin de garder des preuves de toutes les transactions.

La facture vous permettra de suivre l’évolution de votre budget, mais aussi de vous protéger en cas de pépin. Elle vous permet aussi d’avoir la confirmation que l’entrepreneur avec qui vous faites affaire perçoit bel et bien les taxes, c’est-à-dire la TVQ et la TPS auprès de ses clients.

Après tout, une fois perçues et remises au gouvernement, les taxes que nous payons permettent de financer les programmes et les services publics dont nous pouvons tous et toutes bénéficier au Québec.

4. Surveillez les crédits d’impôt

Getty Images

Les gouvernements provinciaux et fédéraux, mais également les municipalités, offrent tous différents crédits d’impôt, programmes et subventions pour les rénovations, notamment en ce qui a trait à l’amélioration de l’efficacité énergétique de votre domicile.

De plus, vous pourriez être éligible à un remboursement partiel de la TPS et la TVQ versées lors de la construction, de l’achat et de la rénovation d’une habitation. Il pourrait être important de consulter des spécialistes en la matière (ex: comptables, fiscalistes, etc.) ou tout simplement consulter les différents sites Internet officiels pour en savoir davantage.

5. Limitez la perte de matériaux

Getty Images

Lorsque vous procédez à l’achat de matériaux, calculez vos besoins, puis ajoutez environ 10% de plus à votre commande. Si des erreurs surviennent en cours de route, vous aurez déjà en main un surplus de matériaux, ce qui vous évitera des aller-retour coûteux à la quincaillerie.

Besoin de plus d’astuces? Mesurez plusieurs fois avant de couper les matériaux, dressez une liste claire des étapes à suivre lors des travaux et entreposez vos matériaux comme il se doit. Enfin, assurez-vous d’effectuer un bon ménage de votre chantier à la fin de chaque journée de travail. Ce faisant, vous pourrez récupérer des retailles qui pourraient vous être utiles, mais aussi des clous, vis et autres petits rebuts qui, une fois rassemblés et utilisés, vous dispenseront d’achats supplémentaires.

Pour les petits et grands travaux de rénovation, comme pour les travaux d’entretien, demandez la facture en tout temps.