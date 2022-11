Alouettes: la défense a flanché

Marc-Antoine Dequoy débordait de confiance après la victoire des Alouettes contre les Tiger-Cats de Hamilton en demi-finale de la division Est, la semaine dernière au Stade Percival-Molson.

« On s’en va à Toronto sans complexe. On est dans un momentum incroyable. Je ne peux pas croire qu’on va perdre si on joue notre meilleur match. La confiance est là », m’avait-il dit.

Dequoy et ses coéquipiers ont cru en leur chance de victoire toute la semaine. Ils ont sauté sur le terrain du BMO Field bien déterminés à vaincre les Argonauts et à atteindre la finale de la Coupe Grey.

Mais ils n’ont pas livré leur meilleure performance, de sorte que leur saison est terminée.

Pour une rare fois, la défense a failli à la tâche.

Les Alouettes ont eu au moins le mérite de ne pas abandonner. Par deux fois au troisième quart, ils ont rétréci l’écart à trois points. Mais la défense n’a jamais été en mesure de freiner l’attaque des Argos.

Qui sera le prochain coach ?

En principe, il s’agissait du dernier match de Danny Maciocia à titre d’entraîneur en chef des Alouettes. Ce dernier est censé retourner à son bureau de directeur général.

Maciocia donnera-t-il la chance à André Bolduc d’assumer les commandes sur les lignes de côté l’an prochain ?

Bolduc est adjoint à l’entraîneur en chef depuis 2020. Or, rappelons que les activités de la Ligue canadienne avaient été suspendues en raison de la COVID-19 cette année-là.

Âgé de 51 ans, Bolduc aimerait sans doute avoir la chance de diriger une équipe professionnelle. De 2007 à 2011, il a dirigé le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke. Il fait partie du personnel d’entraîneurs adjoints des Alouettes depuis 2014.

Considérant sa renommée, Anthony Calvillo pourrait être considéré.

Toujours à l’interne, Noel Thorpe, un proche de Maciocia qui fait sa marque à titre de coordonnateur défensif depuis plusieurs années, constitue un autre candidat.