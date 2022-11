Cet expert connaît les rouages et toutes les subtilités du domaine immobilier

Un courtier, ça fait bien plus que sourire sur une pancarte ! comment peut-il vous accompagner dans la vente ou l’achat de votre propriété ?

Le courtier immobilier, c’est la personne qui vous épaule à chaque étape de votre transaction immobilière. Dans son rôle d’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur, il analyse, coordonne, conseille, et guide ; et ce, sans compter ses heures. En plus de ces multiples talents pour bien maîtriser le marché, le courtier doit être un expert dans l’art de la négociation.

Au-delà de la planification des visites, le courtier gère également toutes sortes d’enjeux légaux, mais pas seulement : il doit en effet faire face à des émotions parfois intenses ou difficiles. Car la vente ou l’achat d’une propriété n’est pas une mince affaire ! Le courtier doit ainsi démontrer une grande capacité d’adaptation afin de rencontrer au mieux les attentes de ses clients.

Le courtier est votre expert. Il connaît la réalité et le langage des inspecteurs en bâtiment, des évaluateurs agréés et des notaires. L’annexe R, la bonification avant acceptation et aussi, bien évidemment, l’acte de vente, n’ont pas de secret pour lui. À travers son emploi du temps, il suit des formations pour être constamment à jour et à l’affût des nouveautés. Sans oublier les règles déontologiques qu’il doit respecter dans le cadre de son travail.

Bref, le courtier agit et vous informe en toute transparence. C’est dans votre intérêt et le sien. Et surtout, il sait ce que ça implique de fermer un chapitre et d’en ouvrir un autre. Le courtier a de l’expertise à revendre !

Selon les dernières mises à jour de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), voici les informations compilées dans le domaine :

· Au Québec, il y aurait 17 600 titulaires de permis dans le domaine du courtage immobilier, dont 7 132 courtiers immobiliers résidentiels et 207 courtiers immobiliers commerciaux.

· 55,1 % des courtiers sont des hommes et 44,9 % des femmes.

· Ce sont dans les régions de Montréal, Montérégie, Laval, Laurentides et Capitale-Nationale que l’on retrouve le plus grand nombre de ces experts.

· 515 courtiers agissent à leur compte.