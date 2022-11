«Chanteurs masqués»: l'émission la plus regardée de la saison avec Nick Carter comme invité spécial

Nick Carter a épaté la galerie par son talent et sa grande gentillesse, dimanche soir, à «Chanteurs masqués», lui qui était l’invité international surprise du grand variété de TVA.

L'émission a été la plus suivie de la saison.

Le chanteur des Backstreet Boys a poussé la note sur le méga succès «Alone», de Heart, offrant une prestation en Chat Sphynx, un costume qu’il avait lui-même demandé au créateur Patrick Martel parce que sa famille possède depuis longtemps ce type de félins. Ne craignant pas les défis, il avait aussi requis de porter des talons hauts – et une robe – pour tromper les enquêteurs ainsi que le public.

Anouk Meunier, une grande admiratrice du groupe originaire de Floride, avait misé juste en suspectant qu’un artiste de «boys band» se cachait sous le costume du Chat Sphynx. Elle hésitait entre Brian Littrell et Nick Carter. Parmi les indices distillés depuis le début de la deuxième saison, il y avait «1996» (l’année de sortie du premier album du groupe), le fait que cette vedette avait un lien particulier avec Montréal et était en tournée mondiale, ainsi que la notion de retrouvailles avec les Québécois. En revenant à Montréal pour la tournée, après l'enregistrement, Nick Carter a d’ailleurs invité Anouk à assister en tant que groupie au spectacle offert au Centre Bell, le 2 septembre dernier.

Rapidement intéressé

Martin Proulx, producteur au contenu de «Chanteurs masqués», a expliqué à l’Agence QMI, lundi, comment Nick Carter et son équipe ont «manifesté un intérêt rapidement» pour venir à l’émission, le chanteur ayant aimé participer à la version américaine, «The Masked Singer», dans la peau d’un crocodile!

Comme Nick Carter était en tournée avec les Backstreet Boys, il a fallu trouver un trou dans son horaire pour qu’il vienne à Montréal. «Toute l’idéation s’est faite à distance. On a pris le pouls de ce qu’il voulait être comme personnage, le Chat Sphynx. Il voulait une voix de falsetto, très haute, comme ça les gens allaient penser au début que c’était une fille. Il avait pensé à son affaire.»

Il y avait l’enjeu de l’essayage, qui s’est fait la veille de sa prestation, opération nécessitant habituellement plusieurs heures en amont avec les participants réguliers.

«Il a essayé le costume et il a dit: "c’est super, je suis le Chat Sphynx!". Il a vraiment tripé, alors on a tous perdu 50 livres sur nos épaules, surtout qu’aucune retouche n’a été nécessaire», a dit Martin Proulx.

«Il était généreux, c’est un pro et on jasait avec lui en oubliant qu’on était en compagnie de notre idole de jeunesse», a-t-il ajouté.

À la fin de l’émission de dimanche, Nick Carter a poussé la note sur le succès «I Want It That Way», au grand plaisir de la foule. On a pu voir des images de son arrivée dans les studios Mels avec une cagoule sur la tête, comme les autres participants, afin de ne pas révéler son identité. Comme l’épisode a été capté en août, avant la mort de son frère Aaron, survenue le 5 novembre, la production lui a fait parvenir un message de condoléances la semaine dernière.

L’épisode le plus populaire de la saison

Cet épisode de «Chanteurs masqués» a été le plus populaire de la saison, avec 1,8 million de curieux, selon les chiffres non confirmés de Numeris, qui ne comprennent pas les enregistrements visionnés dans un délai de sept jours. Pendant 20 minutes, l’émission a même fracassé la barre des 2 millions, avec une pointe de 2,3 millions de téléspectateurs.

Produite par les Productions Déferlantes, l'émission «Chanteurs masqués» est présentée chaque dimanche, à 18 h 30, à TVA.