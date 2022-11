Des homosexuels sont-ils pourchassés et pris spécifiquement pour cibles à New York?

C’est du moins une crainte qui se répand, alors que la mort mystérieuse de deux personnes gaies inquiète, selon ce que rapportent plusieurs médias américains.

• À lire aussi: Le Tennessee veut criminaliser l'art de la drag

La police de New York (NYPD) a confirmé que deux hommes, John Umberger et Julio Ramirez, auraient été drogués et volés avant d’être retrouvés morts. Tous deux, à des moments différents, sortaient d’un bar gai branché du quartier Hell’s Kitchen de Manhattan.

Une dizaine d’autres homosexuels auraient été eux aussi victimes du même stratagème, mais ils n’en sont pas décédés.

Un gang dénommé les «Roffie Robbers» serait derrière ces attaques, selon le NYPD, qui mène présentement son enquête.

Chaque fois, les victimes auraient été vues pour la dernière fois quittant le club vers un taxi avec un ou plusieurs inconnus.

«Il y a définitivement un modus operandi»

La mère de la victime John Umberger, Linda Clary, a raconté au New York Post que les comptes et les effets personnels de son fils, d’une valeur d’environ 25 000$ US, ont été volés par les criminels. Il s’agirait du même scénario pour Julio Ramirez.

'Roofie robber' spree turns deadly as 2 killed in NYC drugging attacks on gay men https://t.co/2N2UumjIkc pic.twitter.com/OYcH4fnxJ6 — New York Post (@nypost) November 12, 2022

«Il y a définitivement un modus operandi: droguer la personne, que ce soit en buvant quelque chose ou par injection, pour la rendre inapte à protester contre l’abus. Ils semblent cibler les jeunes homosexuels, mais je pense que les jeunes de toutes les orientations sont vulnérables», a-t-elle affirmé.

Même si son deuil est difficile, Mme Clary explique que depuis qu’elle a commencé à parler publiquement du crime qui a touché sa famille, des proches des autres victimes ont pu venir lui parler et la réconforter.