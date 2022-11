Elle nie avoir été ivre en tuant un aspirant policier

Une femme qui a tué un aspirant policier au retour d’un souper de Noël où l’alcool coulait à flots, il y a quatre ans, s’est défendue devant le tribunal d’avoir été accusée à tort de conduite en état d’ivresse.

Bouteille de 3 litres de vin, mousseux, shooters de Stinger, gin, rhum, vodka. Une panoplie de choix d’alcool était à la disposition d’Audrey Perrotte et de ses amis à l’occasion d’un souper de Noël, juste avant qu’elle ne provoque un drame.

Le 23 décembre 2018, vers 5 h 20, la femme de 31 ans a happé de plein fouet un véhicule qui arrivait en sens contraire sur la route 158 à Mirabel.

L’autre conducteur, Julien Lachance, 21 ans, est mort sur le coup. Sa passagère a survécu.

Audrey Perrotte a été accusée un an plus tard de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort et des blessures. Son procès s’est terminé la semaine dernière au palais de justice de Saint-Jérôme.

À l’époque, aucun premier répondant n’avait eu de soupçons selon lesquels la conductrice fautive ait pu être intoxiquée. Elle répétait qu’elle s’était endormie, qu’elle avait travaillé plus de 50 heures dans sa semaine et qu’elle avait peu dormi dans les dernières 24 heures.

Résultats contestés

Mais quelques semaines plus tard, une enquêteuse au dossier a appris d’une témoin que l’alcool coulait alors à flots au souper.

« Elle était saoule, mais pas finie », a décrit Marie-Ève Langlois, qui a quitté la soirée vers 23 h 30.

Les policiers ont saisi les échantillons sanguins de Mme Perrotte pour des analyses. Résultat : elle avait plus d’une fois et demie la limite d’alcool permise dans le sang.

À son procès, l’accusée a contesté ces résultats, remettant en doute la préservation de la fiole de sang, qui a été oubliée sur un comptoir, sans bouchon, pendant de longues heures.

« On ne peut pas s’assurer que la fiole analysée n’a pas été polluée ou altérée. On devrait ainsi avoir un doute raisonnable quant au résultat », a plaidé l’avocat de la défense, Me Jean-Daniel Debkoski.

Ce dernier a tenté une défense de type Carter. Sa cliente a ainsi témoigné n’avoir consommé que deux verres de vin rouge, une flûte de mousseux et un shooter, et ce, sur plus de 10 heures. Avec ce scénario de consommation, son poids et sa taille, son taux d’alcoolémie aurait dû être de zéro, ont témoigné des experts.

Cette défense, surnommée la défense « des deux bières », n’est plus admise en cour, puisqu’il existe une « présomption d’exactitude » quant aux éthylomètres et aux prises de sang effectuées par trousse policière avec contenants approuvés.

Alcool évaporé ?

Mais dans ce cas-ci, les fioles n’étaient pas approuvées et les conditions de préservation n’ont pas été respectées, ainsi, cette présomption ne s’applique plus, a suggéré Me Debkoski.

Pourtant, la contamination d’un échantillon sanguin laissé à l’air libre est peu probable, a pour sa part plaidé le procureur de la Couronne, Me Sédrick Valiquette.

Plus encore, le seul impact possible d’un tel oubli est que l’alcool puisse s’être « évaporé » de l’échantillon, a-t-il plaidé, ajoutant ne pas croire l’accusée lorsqu’elle dit qu’elle avait peu bu le soir du drame.

►Audrey Perrotte a déjà été condamnée en 2013 pour avoir conduit avec les facultés affaiblies.

Tué en agissant comme chauffeur désigné

Le jeune homme qui a été fauché mortellement par une femme accusée d’avoir roulé ivre venait d’aller chercher sa copine qui croyait avoir trop bu pour conduire.

« Julien était tout le temps le conducteur désigné pour ses amis, il refusait que quelqu’un conduise après avoir bu », a lâché la mère de la victime, Elisabeth Jones.

Son fils a été tué deux jours avant Noël, il y a quatre ans. Il venait d’obtenir son diplôme de l’École nationale de police du Québec.

« Depuis qu’il était petit, il voulait être policier », a dit Mme Jones.

Comme son père, qui était capitaine à la Sûreté du Québec en 2018, et qui a depuis pris sa retraite.

Chauffeur désigné

Au moment du drame, Julien Lachance revenait de la centrale d’appels au 911 à Mascouche, où il travaillait depuis quelques mois. En quittant vers 4 h, il s’est dirigé vers Sainte-Sophie, où sa copine festoyait avec des amis.

« J’étais allée en voiture à la fête, mais j’ai pris un verre de trop donc Julien est venu me chercher », avait témoigné Frédérique Vézina au procès d’Audrey Perrotte.

En se rendant vers la résidence du jeune homme, ils ont eu le malheur de croiser le chemin de l’accusée. C’est cette dernière qui a bifurqué de sa voie dans une courbe.

« Je n’ai pas de souvenirs de la collision. Après, Julien respirait encore un peu, j’entendais sa respiration », avait raconté Mme Vézina.

Lorsque des policiers sont arrivés, elle paniquait de constater que tous les efforts étaient mis sur elle.

« Ils n’allaient pas voir Julien, ils venaient juste de mon côté. Je voulais qu’ils aillent voir Julien », a-t-elle ajouté. Mais son ami de cœur était déjà décédé.

Intervention d’un ami

Par ailleurs, triste ironie : un des premiers policiers à être intervenus auprès d’eux connaissait bien Julien Lachance. Ce dernier était tellement défiguré que son ami ne l’a pas immédiatement reconnu.

« Il venait chez nous à chaque semaine quand on était au cégep. Alors ce n’est pas quelqu’un que je n’aurais pas reconnu », a raconté avec émotions l’agent Philippe-Olivier Desjardins, qui travaillait à la police de Mirabel en 2018.

« C’est quand on est arrivé pour le sortir que je l’ai regardé puis j’ai fait comme : “Oh, c’est un gars que je connais” », a-t-il ajouté.

►Le juge Éric Côté doit rendre sa décision en 2023.