Etats-Unis: trois morts dans une fusillade sur un campus

La police recherchait activement lundi un suspect après une fusillade qui a fait trois morts et deux blessés dimanche soir sur un campus universitaire dans l'État de Virginie (Est des Etats-Unis), ont annoncé les autorités.

Le principal campus de l'Université de Virginie (University of Virginia, UVA) à Charlottesville a été bouclé pendant que des hélicoptères et des policiers étaient à la recherche d'un homme considéré comme «armé et dangereux», a tweeté le bureau de la gestion des urgences de l'UVA.

Il s'agit d'un étudiant de l'université, suspecté d'être l'auteur de la fusillade sur le campus, a précisé le président de l'Université, Jim Ryan, dans un communiqué.

«Il s'agit d'un incident traumatisant pour chacun dans notre communauté et nous avons annulé les cours pour aujourd'hui», a ajouté M. Ryan. Un soutien psychologique sera proposé aux étudiants, selon lui.

Parallèlement, dans l'État de l'Idaho (Ouest), la police a annoncé enquêter sur un incident séparé après la découverte des corps de quatre étudiants dans une maison de la ville de Moscow près du campus de l'Université de l'Idaho, apparemment «victimes d'homicide».

«C'est avec une grande tristesse que je partage avec vous l'information dont l'université a été notifiée aujourd'hui sur la mort de quatre étudiants de l'Université de l'Idaho qui vivaient hors du campus et auraient été victimes d'homicide», a déclaré le président de cette université, Scott Green, dans un communiqué.