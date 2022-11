Hockey Canada de retour au Parlement

Hockey Canada devra à nouveau s’expliquer devant un comité parlementaire dès mardi à Ottawa et celui-ci a exigé plus de transparence à la fédération après les révélations d’un rapport indépendant relevant des déclarations inexactes au cours des précédentes audiences.

Les députés Anthony Housefather et Peter Julian, tous deux membres de ce comité, ont appelé Hockey Canada à faire preuve de moins d’hostilité et de plus d’ouverture dans les audiences de cette semaine, qui visent à faire la lumière sur la gestion interne d’un cas présumé de viol collectif commis à London par des joueurs de l’équipe ayant participé au Mondial junior 2018.

Au cours des derniers mois, Thomas Cromwell, un ancien juge de la Cour suprême du Canada à la retraite, a effectué une enquête qui a mis en lumière l’absence de preuves corrélatives aux déclarations de l’ancienne présidente du conseil d'administration de Hockey Canada, Andrea Skinner, à propos de l’usage de certains fonds de réserve.

Ces révélations, ainsi que l’approche des représentants de la fédération en comité parlementaire, en ont fait sourciller plus d’un au comité.

«Les parlementaires n’interrogent pas les témoins de cette façon en comité normalement, a dit M. Housefather au "Globe and Mail". Il s'agit d'une situation très différente, qui semble davantage celle où vous avez un témoin hostile dans une salle d'audience et où vous essayez d’arracher des informations qu’ils ne veulent pas partager avec vous.»

Démissions en bloc

Hockey Canada est dans la tourmente depuis cet été lorsqu’un règlement hors cour pour acheter le silence d’une présumée victime a été rendu public. Depuis, la gestion d’autres cas d’agressions sexuelles au fil des dernières années a mené à la grogne du public, du gouvernement et des commanditaires, forçant le directeur général Scott Smith, de même que les membres du conseil d’administration – et sa présidente – à démissionner.

Un C.A. de transition sera élu en décembre, comme le recommandait le rapport de M. Cromwell, au mois d’octobre. Les candidatures, qui étaient reçues jusqu’à jeudi, doivent être approuvées par un comité indépendant.