La légalisation du cannabis aux États-Unis continue d'avancer lentement mais sûrement à la suite des élections de mi-mandat

Le cannabis a connu une semaine timorée aux États-Unis. Si plus de la moitié des Américains vivent maintenant dans des États où le pot est désormais légal, les scrutins visant à légaliser la consommation récréative n’ont pas connu un succès total. Et il y aura un nouveau débat serré pour une légalisation au niveau fédéral...

Cette semaine, le Maryland et le Missouri sont devenus les 20e et 21e États américains à légaliser la marijuana pour un usage récréatif adulte, 10 ans après le premier État, le Colorado.

Ces deux seuls succès de la semaine dans un ensemble de cinq scrutins, qui se sont principalement déroulés dans des États conservateurs, ne doivent néanmoins pas laisser entrevoir le retour d’une forte opposition au mouvement de légalisation du cannabis aux États-Unis.

Selon plusieurs enquêtes, les Américains soutiennent massivement la légalisation de la marijuana. En effet, 91% d’entre eux sont favorables à au moins une forme de légalisation (médicale ou récréative).

En octobre, le président Joe Biden a annoncé le pardon pour toutes les condamnations fédérales pour simple possession de cannabis.

Et la perspective ou la proposition d’une légalisation au niveau fédéral n’est plus une chimère politique ou une proposition à même de torpiller une carrière.

Comment se sont donc déroulés les cinq votes de cette semaine?

En Arkansas, la proposition 4 a été rejetée par les électeurs. Elle aurait permis d’acheter jusqu’à une once de marijuana auprès de détaillants agréés. La mesure n’aurait pas permis une culture à domicile et une absolution des peines provinciales.

Au Maryland, les adultes de cet État vont désormais être autorisés à posséder jusqu’à 1,5 once de cannabis, soit deux plants de marijuana, à compter du 1er juillet 2023. De plus, l’amendement électoral qui a triomphé lors des élections de mi-mandat du 8 novembre va permettre l’expurgation des dossiers des personnes arrêtées ainsi que le réexamen des peines pour les personnes présentement incarcérées, pour possession de cannabis sur des charges provinciales de cet État.

Au Missouri, les électeurs ont approuvé la proposition 3, laquelle supprime les interdictions existantes sur la marijuana et permet aux adultes d’acheter et de posséder jusqu’à trois onces et de cultiver jusqu’à six plants à la maison.

Dans le Dakota du Nord et le Dakota du Sud, les électeurs ont rejeté les propositions visant à légaliser la possession simple et récréative de marijuana. Au Dakota du Nord, le projet a échoué pour la seconde fois après un premier échec en 2018, par 59% des voix contre. Cette année, la légalisation a réuni dans cet État environ 55% de voix contre.