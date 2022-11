«La vitesse dans le sang»: pour les amoureux de vitesse, de moteurs et d’essence

Les amateurs de courses d’accélération, de moteurs ronronnant et de bolides filants à plusieurs centaines de kilomètres-heure seront servis en regardant la série documentaire «La vitesse dans le sang» sur la plateforme Vrai.

On y fait la connaissance de la famille Landry, un clan tissé serré de Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides, qui carbure à l’adrénaline avec ses voitures modifiées ProMod, qui nécessitent des heures de préparation pour quelques secondes de vitesse folle sur la piste.

Les Landry nous font découvrir leur univers, où l’essence occupe toujours une place de choix. Le père, Nick «El Terminator», qui a le visage à demi tatoué, a transmis sa passion pour la vitesse à ses six enfants, dont ses fils Max, 27 ans, et Chris, 23 ans, eux aussi coureurs. Tommy, 24 ans, s’intéresse aux courses comme les autres, mais il se concentre sur l’entreprise familiale, spécialisée en excavation, où bosse sa sœur Jessyca, 25 ans, une camionneuse. Le plus jeune, William, 10 ans, suis les traces du paternel en coursant avec un dragster Jr. et Megan, à 11 ans, rêve de princesses.

La mère, Caroline, est toujours là pour épauler l’homme de sa vie et ses enfants. Elle fait un signe de croix pour conjurer le mauvais sort avant chaque course, le risque étant réel à de telles vitesses. On les sent très amoureux, Nick et elle. Nick est d’ailleurs près de ses émotions et ne craint pas de dire à sa famille ainsi qu’à ses amis combien il les aime.

Dans les deux premiers épisodes fournis à l’Agence QMI, on voit les Landry se préparer pour des qualifications se déroulant à Napierville, en Montérégie, où la piste existe depuis 1962.

Le réalisateur Simon Sachel nous fait vivre la passion de la famille dans les six épisodes, tournés entre mai et septembre. Les Landry se confient volontiers et on comprend mieux leur mode de vie. Même si ce n’est pas tout le monde qui s’intéresse aux courses d'accélération, on peut dire que les Landry sont attachants, authentiques et qu’ils prennent soin les uns des autres, en plus de faire ce qu'ils aiment.