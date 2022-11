Centres de données: le complexe QScale de Lévis n’a toujours pas de client

Alors que les centres de données sont de plus en plus au cœur du débat énergétique, QScale confirme l’ouverture d’un deuxième campus, à Saint-Bruno.

• À lire aussi: Centres de données: des milliards investis ici

• À lire aussi: Les centres de données, aussi importants que les alumineries?

Pourtant, l’entreprise québécoise, largement financée par des fonds publics, n’a toujours pas conclu de contrat avec un premier client pour son campus de Lévis, qui doit ouvrir ses portes en janvier. Une situation qui suscite beaucoup de scepticisme dans l’industrie.

Photo d'archives, Diane Tremblay

« On a presque une dizaine d’ententes de confidentialité avec toutes sortes de grandes entreprises à travers la planète », affirme au Journal le PDG de QScale, l’entrepreneur en série Martin Bouchard.

« On espère être capables de signer les ententes contractuelles d’ici le printemps, ajoute-t-il. C’est extrêmement difficile de signer un contrat avant la fin des travaux parce que les équipements qui vont là-dedans, les ordinateurs des clients, ça vaut des centaines de millions de dollars, et évidemment, ils veulent s’assurer que [les installations] respectent toutes les normes. »

Les géants comme clients ?

QScale a notamment dans sa mire des entreprises aéronautiques et pharmaceutiques qui ont d’importants besoins de calcul informatique. Elle pourrait même agir comme sous-traitante pour les géants du web qui exploitent déjà des centres de données au Québec : Amazon, Google et Microsoft.

Par contraste, la firme française Exaion compte déjà trois clients pour son premier centre de données québécois, qui sera bientôt inauguré à Sherbrooke, révèle le PDG de cette filiale du géant EDF, Fatih Balyeli.

Cela dit, Exaion et QScale pourraient travailler ensemble. « On voit plus QScale comme un partenaire que comme un concurrent », insiste M. Balyeli.

Fort intérêt en Europe

Selon Martin Bouchard, la crise énergétique qui sévit à cause de la guerre en Ukraine a rendu le Québec encore plus attractif pour le traitement intensif de données, très énergivore.

« C’est sûr que ce qui se passe en Europe a accéléré notre plan d’affaires », dit-il.

QScale a devancé la planification de sa deuxième phase à Lévis, qui ne devait débuter que l’an prochain. Et l’entreprise vient de confirmer la construction d’un deuxième campus en banlieue de Montréal, lequel devrait avoir la moitié de la taille de celui de Lévis.

« On est en mesure de dire qu’on va pouvoir aller de l’avant avec le projet de Saint-Bruno », indique M. Bouchard, en rappelant qu’Hydro-Québec a déjà accordé à QScale toute l’électricité dont elle a besoin pour ses deux premiers campus.

Pas plus de fonds publics

Il reste toutefois à trouver le financement pour ces projets. On parle d’une centaine de millions de dollars pour la phase 2 à Lévis, de 500 millions $ pour la totalité du campus de Saint-Bruno et de 1,5 milliard $ pour un troisième campus qui pourrait voir le jour au Québec ou ailleurs.

En juin, QScale a retenu les services de la banque d’investissement américaine Houlihan Lokey, de la Scotia et de Desjardins pour trouver des capitaux. « Il y a beaucoup d’intérêt », soutient Martin Bouchard.

La semaine dernière, l’entrepreneur a rencontré le puissant ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon.

« Je comprends que [le gouvernement] soit pris, des fois, dans des projets où il doit remettre de l’argent constamment, reconnaît M. Bouchard. Nous, on a pris ça à la lettre. On s’est dit : “On veut être capables de fonctionner sans intervention du gouvernement.” Je suis très fier de dire que c’est le cas. Si le gouvernement veut réinvestir, il pourra le faire, mais ça ne fait pas partie des plans. Ce n’est pas requis par rapport à notre plan d’affaires. »

UN ÉNORME APPUI FINANCIER DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS POUR QSCALE

Prêt : 60 M$

Actions : 30 M$

Débenture (prêt) : 5 M$

TARIFS D’HYDRO-QUÉBEC

Commençant à 5,18 ¢ CA/kWh (transport et distribution inclus)

Source : Hydro-Québec

CINQ AVANTAGES MIS DE L’AVANT PAR HYDRO

Énergie propre à 99 % Tarifs abordables et stables Refroidissement naturel Réseau fiable Pôle techno de classe mondiale

Source : Hydro-Québec

DES GROS PROJETS EN COURS

Google (185 mégawatts)

Qscale (96 mégawatts + 44 mégawatts)

Vantage (30 mégawatts)

Enovum (24 mégawatts)

OVH (non disponible)