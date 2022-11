Le défi asiatique du vieux Biden

Samedi, à la réunion de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), Joe Biden a confondu le Cambodge et la Colombie. Cette gaffe montre que le président américain a mal préparé ses dossiers ou qu’il devient de plus en plus sénile.

Certaines personnes ont la chance de rester magnifiques jusqu’à un âge avancé, mais il faut bien admettre que de manière générale, après un certain âge, les fonctions cognitives déclinent.

Nancy Pelosi (83 ans), Bernie Sanders (81 ans), Mitch McConnell (80 ans), Joe Biden (79 ans), Donald Trump (76 ans) ont tous atteint un âge où les problèmes de santé mentale sont plus fréquents. Si les pères de la Constitution américaine ont jugé sage d’interdire aux Américains de moins de 35 ans de se présenter à la présidence, pourquoi n’y aurait-il pas un âge maximal pour gouverner ?

Ce qui est choquant avec ces vieillards qui s’incrustent dans les hautes sphères du pouvoir n’est pas tant qu’ils occupent des postes importants, mais plutôt que bien souvent, ils entretiennent chacun leur sérail et freinent l’arrivée de sang neuf et, surtout, de nouvelles idées.

Situation complexe

Biden et les autres patriarches au pouvoir sont-ils capables de comprendre la situation complexe des pays de l’ASEAN ? Rien n’est moins certain.

Biden veut fonder une nouvelle alliance avec les pays de l’ASEAN.

Or, la réunion de l’ASEAN ne manque pas de piquant. Fondée en 1967, l’ASEAN avait comme mission première d’organiser la résistance des pays de la région contre une Chine de plus en plus menaçante.

La tenue d’une réunion de l’ASEAN au Cambodge, alors même que Biden et Justin Trudeau plaident pour un renforcement des alliances dans la région indopacifique pour contrer la Chine, est ironique.

Plus de 32 % du commerce extérieur du Cambodge se fait avec la Chine. La diaspora chinoise du Cambodge contrôle une partie des richesses du pays. Le Cambodge, après avoir flirté avec la démocratie, est devenu un régime autoritaire.

Équilibre difficile

La situation de dépendance du Cambodge face à la Chine illustre l’équilibre difficile dans lequel se trouvent la plupart des pays de la région. Leurs dirigeants ne veulent pas que leur pays se transforme, comme le Cambodge, en État vassal de la Chine. Mais en même temps, ils sont condamnés à s’entendre avec Pékin, ne serait-ce que pour des considérations commerciales.

Or, Pékin est un partenaire jaloux qui n’hésite pas à exercer des pressions sur ses voisins et alliés. Un partenaire qui cherche partout à briser les ferments démocratiques pour que son modèle dictatorial ne soit pas remis en question.

Par ailleurs, les pays de l’ASEAN n’ont pas beaucoup en commun et ils ont souvent été ennemis les uns des autres.

Il n’est pas évident que le vieux Biden ait saisi l’ampleur du défi auquel il s’attelle. Justin Trudeau non plus d’ailleurs, mais pour d’autres raisons que celles de Biden.