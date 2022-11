Le métier de courtier immobilier : plus qu’un sourire, une expertise à revendre.

Être courtier immobilier, c’est beaucoup plus que sourire sur une pancarte, c’est avoir de l’expertise à revendre.

Un courtier, c’est d’abord et avant tout un professionnel qui connaît les rouages de l’immobilier afin d’accompagner, de conseiller et de guider ses clients, sans compter ses heures. Malgré des journées bien occupées, il s’engage entièrement dans chacune des transactions et maîtrise l’art de négocier. Rencontres avec ses clients, visites de propriétés, gestion des enjeux légaux : son quotidien est parsemé de nombreuses questions, mais surtout, il est rempli d’émotions.

Jour après jour, au rythme des visites, il s’adapte aux réalités changeantes du marché... et à celles de ses clients. Hausse des taux d’intérêt, offres multiples, marché de vendeur ou d’acheteur : il suit l’actualité immobilière de près! Toujours à l’affût des meilleures pratiques et un brin avant-gardiste, il reste constamment à jour grâce aux nombreuses formations qu’il suit régulièrement. Pour connaître les tendances du marché, il consulte les statistiques mensuelles et trimestrielles de l’Association des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) ou il écoute le balado L’immoblier en mouvement.

Vente, achat ou location, grâce à son réseau et à ses connaissances, un courtier est votre plus grand allié! Il connaît le langage des inspecteurs en bâtiments, des évaluateurs agréés et des notaires. Il sait vous éviter des erreurs coûteuses ou être rassurant quand il le faut. Parce qu’au-delà du prix et de la date de prise de possession, il y a des souvenirs et des émotions. Il y a des chapitres qui s’ouvrent et d’autres qui se ferment. Il y a des histoires et des espoirs, mais surtout, il y a des gens qui vivent l’une des plus importantes étapes de leur vie... et ça, un courtier immobilier l’a bien compris.

apciq.ca