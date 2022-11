Le soutien de donateurs permet des innovations en traitement pour les patients atteints d’insuffisance rénale.

Un Canadien sur 10 est atteint d’insuffisance rénale. Les symptômes peuvent ne pas se manifester avant la survenue de dommages permanents.

Pourquoi les reins sont-ils importants?

Chaque minute, environ un litre de sang (un cinquième de tout le sang pompé par le cœur) entre dans les reins par les artères rénales. Une fois le sang nettoyé, il retourne dans le corps par les veines rénales.

Les reins :

-contrôlent l’eau

-équilibrent les sels minéraux

-éliminent les déchets

-produisent des hormones

Bien que la dialyse et la greffe de rein soient des méthodes de soins courants, il n’existe aucun traitement curatif pour l’insuffisance rénale au stade avancé.

Elizabeth Myles, directrice générale nationale de La Fondation du rein, fait observer qu’à une certaine époque, un diagnostic d'insuffisance rénale impliquait de faibles chances de survie. Ce n’est heureusement plus le cas aujourd’hui.

« Des décennies de soutien important de la part des donateurs ont permis de réaliser des percées dans le domaine de la recherche en matière de traitement, mais notre combat se poursuit, d’autant que le nombre de personnes atteintes d’insuffisance rénale terminale est en augmentation depuis 2008 », fait-elle remarquer.

« La recherche d'un soin curatif pour les maladies rénales est un élément moteur de notre travail. Notre fondation finance actuellement 95 projets de recherche et 437 chercheurs, qui enquêtent dans 21 disciplines, de la dialyse à la néphropathie diabétique. Nous espérons qu’un jour nous pourrons vivre dans un monde sans maladies rénales. »

BV : Mme Elizabeth Myles, directrice générale nationale de La Fondation du rein

Comment aider

Si vous souhaitez vous impliquer afin d’aider à faire connaître les signes avant-coureurs de l’insuffisance rénale, à promouvoir la recherche sur le dépistage précoce, la prévention ainsi que les traitements, et à soutenir les services qui épaulent les personnes atteintes à mieux vivre avec leur maladie, plusieurs options s’offrent à vous.

Les dons en ligne, ou encore mensuels, commémoratifs hommage et par testament, demeurent une solution simple et directe. « Mais chaque geste compte quand on endosse la mission de trouver des moyens d’éliminer les maladies rénales », fait valoir Francine Labelle, directrice générale, Division du Québec.

« Il y a, oui, les dons, mais les gens peuvent aussi participer à un événement de la Fondation ou même orchestrer leurs propres événements pour amasser des fonds. Ils peuvent faire du bénévolat ou encore se débarrasser de leur voiture usagée par l’entremise d’Auto-Rein en échange d’un reçu fiscal, voilà une manière originale de contribuer à notre organisme. »

Dons d’organes

Le rein est l’organe le plus demandé sur la liste d’attente des greffes. Pour bien des personnes souffrant d'insuffisance rénale, une greffe offre les meilleures chances d'une qualité de vie optimisée. Madame Labelle souligne l’importance de signer l’autocollant de consentement au don d’organes et de l’apposer au dos de sa carte d’assurance maladie. Depuis le début des transplantations il y a plus de 50 ans, des dizaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes ont fait le choix du don de leurs organes à leur décès et ont ainsi sauvé des vies.

Une autre avenue est le don vivant. « La Division du Québec de la Fondation a développé le site internet jedonneunrein.ca pour permettre aux donneurs potentiels de prendre une décision éclairée. Offrir un rein de son vivant est vraiment un don de vie et change le cours des choses. »

BV : Mme Francine Labelle, directrice générale, Division du Québec

Pour en savoir plus :

rein.ca

jedonneunrein.ca