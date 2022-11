Les Vikings prouvent leur sérieux

Malgré leur excellent dossier, les Vikings continuaient de susciter le doute à leur endroit. C’était avant de renverser les Bills dans le match de l’année, en prolongation. Il n’y a plus d’autre conclusion possible : ils sont bel et bien légitimes, les Mauves !

• À lire aussi: Victoire dramatique des Vikings

• À lire aussi: Surprises et déceptions dans la NFL à la mi-saison

En l’emportant 33 à 30, les Vikings (8-1) ont gagné un septième duel par huit points ou moins d’écart cette saison. Au-delà de la victoire, ce qu’ils ont gagné, c’est la crédibilité.

C’était une chose pour l’équipe la plus cardiaque de la NFL de signer de telles victoires in extremis face à des équipes telles que les Commanders, les Lions ou les Saints. C’en est une autre de faire le coup aux Bills dans l’environnement hostile de Buffalo.

Chaque semaine depuis le début de la saison, les Vikings ont le don de se compliquer la vie, mais ils jouent leur meilleur football au quatrième quart.

Face aux Bills, ils tiraient de l’arrière 27 à 10 au troisième quart. Au quatrième quart, ils ont eu le dessus avec 13 points contre seulement trois. Depuis le début de la saison, c’est justement ce qui est décisif. Ils ont inscrit 83 points contre seulement 40 dans les 15 dernières minutes de jeu.

Jefferson magistral

Quand les Vikings ont échangé le receveur Stefon Diggs aux Bills, c’était un dur coup à avaler pour les partisans. Le choix de première ronde obtenu en retour n’est devenu nul autre que Justin Jefferson, qui a été phénoménal à Buffalo.

Le spectaculaire numéro 18 a capté 10 passes pour 193 verges et un touché. Son attrapé acrobatique à une main sur un quatrième essai et 18 verges à franchir en fin de match est probablement le jeu de l’année.

Le pire, c’est que les Vikings n’ont pas été en mesure d’inscrire des points après ce jeu mémorable parce que Kirk Cousins a été freiné à un millimètre des buts sur une faufilade du quart-arrière.

Bourdes des Bills

Les espoirs des Vikings semblaient morts, mais les Bills sont retournés à l’attaque le dos au mur et un mauvais échange entre le quart Josh Allen et son centre Mitch Morse a entraîné un touché défensif des Vikings quand Eric Kendricks a récupéré le ballon.

Les Bills ont ensuite remonté le terrain pour aller niveler la marque sur un placement et forcé la prolongation.

Après un placement des Vikings en prolongation, les Bills ont progressé sur 52 verges, avec le ballon à la ligne de 20 des Vikings, mais la passe d’Allen a été interceptée par Patrick Peterson pour mettre fin à une folle cascade de jeux improbables de part et d’autre. Pour le vétéran demi de coin, c’était une deuxième interception dans la zone des buts lors de ce duel épique.

Chez les Bills (6-3), cette défaite laisse un goût amer. Cette équipe, que de nombreux observateurs voient au Super Bowl, glisse tout à coup au troisième rang de sa division, derrière les Dolphins (7-3) et les Jets (6-3), qui ont tous deux gagné contre Buffalo cette saison.

Plusieurs questions

Il est difficile de critiquer Josh Allen en raison de tout ce qu’il apporte, mais force est de constater que dans les dernières semaines, sa prise de décision est loin d’être optimale. On revoit presque le quart-arrière de ses débuts qui, en tentant de tout faire, avait d’immenses crampes au cerveau à tout moment.

Il a terminé la rencontre avec 330 verges par les airs, mais ses deux interceptions ont changé la donne, tout comme son échappé dans sa zone des buts.

Il a encore été le meneur des siens avec 84 verges au sol, mais il s’expose tellement avec son style physique. C’est ce qui fait sa marque de commerce, mais, à ce rythme, son corps tombera en ruine. Il était déjà blessé au coude et sa présence était incertaine. Disons que ce match n’aura pas accéléré sa guérison.

Pour les Vikings, Kirk Cousins n’a jamais été si bien entouré. Il ne dissipera jamais les doutes tenaces à son endroit, mais il est loin d’être seul dans cette équipe bien dirigée, tenace et explosive. C’est le temps d’y croire, les Vikings sont « pour vrai ».

GAGNANTS

Les Chiefs

Leur victoire, combinée à la défaite des Bills, fait en sorte que les Chiefs se retrouvent seuls en tête dans la conférence américaine. Patrick Mahomes a renoué avec son éternelle routine : 331 verges, quatre passes de touché.

Les Dolphins

Tua Tagovailoa a été remarquable (25 en 32, 285 verges, trois touchés) et le nouveau venu Jeff Wilson Jr. (119 verges, un touché) est une belle addition dans le champ arrière. L’attaque la plus redoutable de la ligue à l’heure actuelle.

Saquon Barkley

Rude journée de travail pour le porteur de ballon des Giants avec 35 courses pour 152 verges et un touché. Il continue de transporter l’attaque sur ses épaules.

Jeff Saturday

Malgré tout ce qui a été dit sur l’embauche étrange de Jeff Saturday comme entraîneur-chef sans la moindre expérience chez les Colts, il a remporté son premier match. Ce n’était qu’un match contre les Raiders, donc inutile de s’emporter, mais chapeau quand même !

Christian Watson

Le receveur recrue des Packers était plutôt invisible cette saison, quand il n’était pas sur la touche. Il a explosé face aux Cowboys avec trois touchés. Il y a de l’espoir pour l’attaque des Packers !

PERDANTS

Les Broncos

Une autre défaite et le trou continue de se creuser. Russell Wilson a été victime de six sacs du quart et n’a complété que 50 % de ses 42 passes. L’attaque n’a converti que quatre de ses 17 tentatives sur des troisièmes essais.

Andy Dalton

Le quart-arrière a ajouté deux interceptions à sa collection, portant son total à sept en autant de départs. Qu’est-ce que les Saints gagnent à le faire jouer ? Leur entêtement est déplorable.

Josh McDaniels

Le siège continue de chauffer sous le postérieur de l’entraîneur-chef des Raiders après une autre embarrassante défaite face à des Colts qui n’allaient nulle part. Comment cette équipe a pu régresser à ce point malgré l’ajout de Davante Adams ?

Les Rams

Non seulement la défaite continue d’éloigner les Rams des séries, mais le receveur Cooper Kupp s’est blessé. Sachant qu’il est l’unique joueur productif de cette attaque, c’est désastreux.

Mike McCarthy

Les Cowboys étaient à la ligne de 35 des Packers en prolongation, mais plutôt que d’opter pour un placement, ils ont tenté le quatrième essai et raté leur coup. Décision difficile à justifier du pilote Mike McCarthy.

5 jeux de la semaine

1. VIVE L’ALLEMAGNE !

Photo AFP

La NFL présentait un premier match à Munich, entre les Buccaneers et les Seahawks. Ce fut tout un party en Allemagne ! Le public, avec ses chants, semblait gonflé à bloc. Les Allemands n’ont pourtant pas eu un grand match à se mettre sous la dent, mais le réveil tardif des Seahawks a amené un minimum de suspense. Le porteur recrue Rachaad White a pris les choses en main avec 105 verges au sol et il a brillé sur la séquence finale qui a permis aux Bucs d’écouler le temps.

2. REVOILÀ MATT RYAN

Photo AFP

À son premier match aux commandes des Colts, Jeff Saturday a pris une décision de taille qui a rapporté en ramenant Matt Ryan au poste de quart-arrière. Lors des deux derniers matchs, le jeune Sam Ehlinger ne produisait aucune étincelle. Ryan a complété 21 de ses 28 passes pour 222 verges et un touché. Sur la séquence offensive finale des Colts, une rarissime course dans son cas a permis de gagner 39 verges, en route vers le touché victorieux sur une passe à Parris Campbell.

3. SAC FATAL

Photo AFP

Encore une fois, le quart-arrière des Bears Justin Fields a été tout simplement électrisant face aux Lions, même si son équipe a perdu. Avec 147 verges au sol et deux touchés, en plus de deux passes bonnes pour des majeurs, il a transporté l’attaque des Bears. Dans une ultime tentative de l’emporter, sur un quatrième essai et huit verges à faire, il s’est évadé de la pression, mais Julian Okwara l’a finalement rejoint pour le sac fatal. Fields devra seulement apprendre à dégainer rapidement.

4. UNE NOUVELLE ARME

Photo AFP

Les Chiefs ont eu le dessus face aux Jaguars et ce faisant, ils ont intégré une nouvelle arme à leur arsenal déjà intimidant. À la date limite des transactions, ils ont obtenu les services du receveur Kadarius Toney. Choix de premier tour des Giants l’an dernier, il a maintes fois été blessé et son attitude laissait à désirer, mais son explosivité n’a jamais laissé de doute. Il a inscrit son premier touché dans la NFL, gagnant au total 57 verges par les airs et 33 au sol.

5. MITCHELL DIT NON

Photo AFP

Dans un duel défensif, entre les Broncos et les Titans, il fallait bien un jeu défensif pour mettre fin au débat. C’est le demi de coin Terrance Mitchell qui s’en est chargé. Les Broncos étaient à la ligne de 25 des Titans quand Russell Wilson a lancé une passe errante en direction de Courtland Sutton. C’est plutôt Mitchell qui a saisi son offrande. Belle vengeance personnelle pour ce dernier, qui avait été libéré par les Patriots en début de saison puis embauché par les Titans.