Martine Biron part en mission à Paris

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron, effectuera cette semaine sa première mission en France, du 15 au 17 novembre.

Ce voyage sera l’occasion pour Mme Biron de nouer ses premiers contacts officiels avec le gouvernement français.

Elle réitérera à ses homologues français la volonté du Québec de poursuivre la «relation privilégiée et stratégique» entre les deux États et de diversifier les partenariats économiques de part et d’autre de l’Atlantique.

«Nous devons continuer d'être des alliés de taille sur de grands enjeux actuels, dont la condition féminine, la jeunesse, la décarbonation et l'innovation», a déclaré la ministre dans un communiqué de presse.

Au cours de cette mission, Mme Biron rencontrera notamment le ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Olivier Brecht. «Ensemble, ils lanceront l'Année de l'innovation franco-québécoise 2023», a indiqué le cabinet de Mme Biron.

En tant que ministre de la Condition féminine, elle s’entretiendra également avec son homologue française, Isabelle Rome.

L’objectif de ces rencontres est de préparer le terrain en vue de la tenue de la 21e Rencontre alternée des premiers ministres québécois et français, qui aura lieu au Québec.