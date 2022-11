Météo au Québec: le froid et la neige s’installent «pour de vrai»

Le froid s’installe durablement au Québec, donnant un avant-goût de l’hiver avec une première brodée de neige qui a déjà affecté l’est de la province.

Le sud du Québec est pour le moment épargné, mais pas pour longtemps, puisque plusieurs secteurs, notamment Montréal et la Montérégie, recevront leurs premiers flocons d’ici mercredi.

En attendant, Environnement Canada prévoit une alternance de soleil et de nuages pour Montréal et ses environs et des températures légèrement au-dessus du point de congélation pour la journée de lundi.

En revanche, pour les secteurs de l’ouest de la province, des averses de neige sont attendues, mais pas de quoi fouetter un chat, contrairement à l’est du Québec où d’importantes accumulations sont attendues.

Le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord et la Gaspésie déjà affectés depuis dimanche recevront entre 20 à 40 cm par endroits, alors que des vents forts risquent de causer de la poudrerie sous le froid, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Le ciel sera plus nuageux avec des températures négatives dans le centre de la province, notamment à Québec, en Beauce et en Estrie, mais la neige s’invitera dans les secteurs un peu plus nord, comme Saguenay où on prévoit des accumulations de 5 cm.