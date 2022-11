Misez sur une carrière naturellement durable

Depuis 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d’emballage, d’hygiène et de récupération.

Or, ce sont avant tout les relations durables qu’elle entretient avec ses Cascadeurs et Cascadeuses qui classent l’entreprise parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada.

Respectez votre nature

Comptant environ 10 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de près de 80 unités situées en Amérique du Nord, notre organisation figure au 18e rang du palmarès des entreprises les plus responsables dans le monde selon Corporate Knights.

Notre philosophie de gestion, notre expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et nos efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui nous permettent de créer des produits novateurs pour nos clients, tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Toutefois, aucune de ces grandes avancées pour le développement durable ne serait possible sans les liens tissés serrés que nous développons avec nos équipes.

« Chez Cascades, nous respectons la nature, mais nous respectons avant tout celle de nos talents », explique Maryse Fernet, chef de la direction des ressources humaines. « Ce que nous voulons, c’est offrir aux Cascadeurs et Cascadeuses l’occasion d’être eux-mêmes chez nous, comme chez eux, afin qu’ils et elles puissent évoluer, innover, s’impliquer et surtout s’amuser dans un milieu stable et riche en expériences humaines. »

Au cœur de leur ADN

Grâce à la confiance qui nous est accordée au sein de l’entreprise, nous avons le pouvoir de faire une réelle différence, autant dans le travail que pour la communauté. Cette liberté d’agir pousse nos talents à se dépasser jour après jour et à exprimer leurs idées sans aucune barrière. Tout est possible lorsque nous avons un terrain de jeu illimité et surtout lorsque nos collègues croient en nous !

Dans la grande famille Cascades, la collaboration est toujours au centre de nos opérations. En nous entraidant et en mettant l’humain au premier plan, nous arrivons à allier nos forces et à faire jaillir le meilleur de chaque personne. Cette approche humainement durable permet à chacun et à chacune d’évoluer et de développer son plein potentiel comme nulle part ailleurs.

Bien que chaque Cascadeur et Cascadeuse soit unique, nous avons toutes et tous une chose en commun : la fierté de contribuer au succès d’une organisation qui a le respect de l’environnement et de nos communautés au cœur de son ADN.

Avec plus de 15 000 heures d’implication communautaire réalisées annuellement par nos équipes et plus de 400 causes et organismes soutenus par année, l’engagement naturel est omniprésent dans notre quotidien.

Source de possibilités

Présentement, plus de 500 opportunités de carrière sont offertes à travers nos 80 unités d’affaires en Amérique du Nord. Que ce soit dans nos usines et nos bureaux, les postes sont tout aussi variés que concurrentiels.

« De l’ingénierie aux postes de production jusqu’au marketing et aux finances, tout le monde trouve sa place chez nous », affirme Mélanie Rodrigue, directrice, acquisition de talents. « Cascades est un employeur de choix qui est bien enraciné, et la qualité de nos emplois va en corrélation avec cette idée. »

Découvrez tous les avantages de travailler chez Cascades sur choisircascades.com.