NFL: plusieurs receveurs sur la touche

Certains poolers devront trouver des solutions de rechange rapidement, puisque les receveurs éloignés JuJu Smith-Schuster et Cooper Kupp, respectivement des Chiefs de Kansas City et des Rams de Los Angeles, ont quitté l’action blessés, dimanche.

Smith-Schuster suivra jusqu’à preuve du contraire le protocole des commotions cérébrales. Il a été durement frappé par Andre Cisco, des Jaguars de Jacksonville, lorsqu’il tentait de capter une passe de Patrick Mahomes. Sonné, il est resté immobile sur le terrain pendant un moment avant de quitter péniblement le terrain. Il ratera au moins une semaine d’activités.

L’athlète de 25 ans a jusqu’ici capté 46 passes pour 615 verges et deux touchés en neuf matchs cette saison. Il dispute une première saison avec Kansas City après avoir amorcé sa carrière avec cinq campagnes dans l’uniforme des Steelers de Pittsburgh.

Kupp, pour sa part, s’est blessé à la cheville en tentant de mettre les mains sur un relais de John Wolford près de la ligne de touche. Sur le jeu, un joueur défensif est tombé sur sa jambe.

Les premiers tests semblent avoir écarté le pire, mais le receveur devra en subir d’autres pour déterminer l’ampleur des dégâts.

Kupp a réussi 75 attrapés pour 812 verges et six majeurs cette saison. Il avait été nommé joueur offensif par excellence en 2021 avec 145 réceptions, 1947 verges et 16 touchés.