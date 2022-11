COVID-19: l’Ontario recommande fortement le port du masque

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, Kieran Moore, recommande à nouveau le port du masque dans les lieux publics en raison des nombreux virus qui circulent et qui touchent de plus en plus les enfants.

Avec la COVID-19 ainsi que la montée des cas de grippe et du virus respiratoire syncytial (VRS), le système de santé Ontario fait face à une pression énorme, principalement du côté des urgences pédiatriques.

«Nous faisons face à une triple menace qui nécessite des actions pour protéger les plus vulnérables dans notre communauté, soit les plus jeunes, les plus vieux et ceux ayant des problèmes de santé», a expliqué le Dr Moore lors d’un point de presse lundi matin. Ce dernier a ensuite rappelé l’importance des mesures de protection, telles que le lavage des mains et le port du masque.