Recrutement international: près d’un million de CV reçus lors d’une mission virtuelle

PARIS | Signe de l’attrait de la région de Québec, près d’un million de CV d’un peu partout dans le monde ont été reçus par Québec international lors d’une mission de recrutement virtuelle organisée en février dernier.

• À lire aussi: Marchand veut lutter contre le «surtourisme»

C’est la révélation plutôt surprenante faite lundi matin par Carl Viel, PDG de Québec international, en marge de la visite du maire de Québec, Bruno Marchand, à Paris. M. Viel accompagne actuellement des entreprises de Québec qui cherchent à percer le marché parisien.

« On a fait une mission virtuelle en février dernier Il y a un très grand attrait (pour Québec) », a confirmé M. Viel tout en précisant qu’il est normal que le nombre de candidatures soit plus important lors d’une mission virtuelle que lors d’une mission où les entrevues se déroulent en personne.

Selon lui, « c’est énorme. On fait une diffusion à travers le monde. On est vus et on est suivis ». Il a également souligné que le recrutement international est une des solutions pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre en ce contexte post pandémique.

La mission en question était organisée au début de 2022 pour les régions hors-Montréal, mais l’essentiel des emplois à pourvoir se trouvaient dans la région de la Capitale-Nationale.

945 061 candidatures

Vérification faite auprès de Québec international, il y a eu exactement 945 061 candidatures déposées, en provenance de 171 pays, pour pourvoir 1 629 postes.

Les secteurs de recrutement étaient hétéroclites. On y trouvait l’administration, le génie, l’hôtellerie/restauration, les technologies de l’information, la santé, la fabrication/transformation, la production audiovisuelle et les transports/mécanique.

En tout, quelque 6 294 entrevues ont été réalisées et 688 travailleurs ont été recrutés. Les 10 pays les plus représentés lors des entrevues étaient la Tunisie (où le maire Marchand se rendra d’ailleurs cette semaine), le Maroc, l’Algérie, le Cameroun, la Colombie, la France, le Brésil,