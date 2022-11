Se souvenir du Bataclan

On soulignait hier un bien triste anniversaire. Il y a sept ans, le 13 novembre 2015, 130 personnes sont mortes, dont 90 qui assistaient à un spectacle dans la salle mythique du Bataclan, dans le 11e arrondissement de Paris.

Alors qu’en janvier 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, certains avaient osé dire à propos des caricaturistes et des journalistes de Charlie : « Ils ont couru après, ils ont provoqué », comment pouvait-on dire à propos de spectateurs qui avaient assisté à un spectacle de Eagles of Death Metal qu’« ils l’avaient bien cherché » ?

Y’A DES MOTS

Ce qui m’a frappée hier, pendant toute la journée, c’était de voir sur mon fil Twitter à quel point en France, on utilise les vrais mots pour désigner les choses.

Le ministre de l’Éducation Pap Ndiaye a écrit : « En s’attaquant à Paris, les terroristes islamistes ont voulu toucher notre pays en plein cœur. Sept ans après, nous n’oublions pas. Sept ans après, le combat pour la liberté et l’héritage des Lumières continue ».

Sarah El Haïri, secrétaire d’État chargée de la Jeunesse, a écrit : « Il y a 7 ans, la France était frappée par la barbarie et l’horreur.

« Aujourd’hui, mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Nous ne les oublions pas.

« La lutte contre le terrorisme islamiste se poursuit, sans relâche. Nous ne laisserons rien passer ».

Le ministre de l’Intérieur Gerald Darmanin a écrit : « Le 13 novembre 2015, des victimes perdaient la vie sur notre sol, frappées par la barbarie islamiste. Sept ans après, nous avons le devoir de ne pas oublier ».

Ce sont des officiels, des membres du gouvernement et ils nomment la barbarie islamiste. Pourtant, au Québec, si on utilise ces termes, on se fait accuser d’être racistes et xénophobes.

Dans son livre Islamophobie, mon œil !, Djemila Benhabib raconte qu’elle a eu besoin d’écrire après la mort de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020.

Pouvez-vous croire que des éditeurs québécois ont refusé de publier son livre ? Pouvez-vous croire que des librairies québécoises ont refusé de vendre son livre ?

Mais de quoi a-t-on peur à Québec ?

Un titre de livre est donc si dangereux qu’il fait trembler des professionnels qui devraient défendre la libre circulation des idées ?

À la page 110 de son livre, Djemila écrit : « Voilà à quoi devait servir l’islamophobie, cette arme de discrédit massif : amalgamer les résistants à l’islam politique avec les haineux, les xénophobes et les racistes ».

LE MOT EN I

Vous voulez un bon exemple de cet « amalgame » mal placé ?

La semaine dernière, Pauline Marois a reçu à l’hôtel de ville de Paris le Prix international de la laïcité, des mains de l’ex-président français François Hollande. Elle recevait ce prix, entre autres, pour la déconfessionnalisation des écoles et pour la Charte des valeurs.

Or, qu’a-t-on pu lire sur Twitter ?

« Les islamophobes se donnent des prix de laïcité entre eux. L’alliance France-Québec pour une islamophobie plus forte ! Bouffons dangereux. »

Qui a écrit ça ? Sirma Bilge, professeur de sociologie à l’Université de Montréal, sur son compte personnel.

Qui est le plus bouffon ? Qui est le plus dangereux ?