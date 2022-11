Solastalgie : un projet musical sur l’écoanxiété pour le bassiste des Cowboys

Pendant que la pandémie avait complètement stoppé la tournée des Cowboys Fringants, le bassiste Jérôme Dupras a décidé de travailler sur un nouveau projet musical en compagnie de deux amis musiciens, Jérôme Dupuis-Cloutier et Guillaume St-Laurent.

Le trio a lancé lundi Montmorency, le premier extrait de son album instrumental à paraître le 10 février 2023, Solastalgie.

« Solastalgie, c’est un peu le terme scientifique pour écoanxiété, dit Jérôme Dupras. Ç’a été la ligne directrice du projet. C’est ça qui nous a animés dans la création. On a essayé de mettre un petit peu d’art dans cet enjeu-là. »

Les trois musiciens étant pères de jeunes enfants, ils s’inquiètent de l’avenir de la planète. « J’ai vécu ce projet comme une thérapie, dit Jérôme Dupras, qui s’implique dans plusieurs causes environnementales. On s’est donné comme approche de faire des tableaux. Par exemple, on a pensé au grand glacier de l’Antarctique qui se décroche. On l’appelle le glacier de l’apocalypse, car si ça part, tout est fini. On en a fait une musique qui est froide, planante, qui avance comme un glacier dans l’eau. »

S’éloigner des Cowboys

Parmi leurs autres morceaux, les musiciens aborderont la forêt laurentienne, les tout-inclus et la carmantine, une espèce de plante en voie de disparition.

Comme style musical, Solastalgie touche au jazz, au néoclassique et à la pop instrumentale. On est plutôt loin du style des Cowboys Fringants ? « Oui, ça fait du bien ! répond Jérôme en riant. Je suis super nourri par le côté festif pop-rock-punk des Cowboys, qui est encore très vivant. Je n’avais pas besoin de faire un autre projet qui ressemble à ça. »

Parlant des Cowboys, le groupe continue de s’adapter à l’horaire des traitements contre le cancer du chanteur Karl Tremblay. « On est encore obligés de reporter certains concerts, dit Jérôme. Karl est en mode guerrier. Ça va bien. On prend plaisir à se retrouver. On a un public très patient. La réaction est toujours super. »