Taiga enregistre pour la première fois des revenus d’un million $

Le fabricant québécois de motoneiges et motomarines électriques, Taiga, a enregistré une hausse de ses revenus au troisième trimestre de 2022, par rapport au premier trimestre de l’année.

Pour le trimestre se terminant le 30 septembre dernier, Taiga a rapporté des revenus de 1,3 million $, comparativement à 399 525 $ au deuxième trimestre de 2022 et aux premiers revenus engrangés par l’entreprise, lors du premier trimestre de l’année, qui étaient de 141 461 $.

Malgré cette hausse des revenus, la perte nette de l’entreprise est passée de 4,9 millions $ au troisième trimestre de 2021, à 15,6 millions $ pour le troisième trimestre de 2022.

«Le troisième trimestre a marqué un autre tournant pour Taiga. Nous avons lancé notre deuxième catégorie de véhicules électriques, la motomarine Orca, et l'avons livrée à 40 clients au Canada. [...]. Nos livraisons au cours du troisième trimestre ont fait en sorte que Taiga a enregistré pour la toute première fois des revenus de un million de dollars pour le trimestre», s’est réjoui Samuel Bruneau, président et directeur général de Taiga.

«Nous avons fait d'importants progrès dans le développement de processus de base d'approvisionnement de fort volume et de production [...]. De ce fait, nous avons révisé notre plan de production pour l'usine de Montréal afin de permettre prochainement la production simultanée des motomarines et des motoneiges, pour une plus grande flexibilité», a-t-il ajouté.

Pour tous véhicules confondus, le registre de précommandes de l’entreprise a atteint 3267 en date du 30 septembre 2022, marquant ainsi une hausse de 39 % comparativement aux 2356 unités enregistrées le 31 décembre 2021.

Taiga fabrique actuellement sa motomarine Orca et prévoit continuer sa production dans la première moitié de 2023. Les livraisons de ces motomarines se poursuivront au Canada et débuteront dans le sud des États-Unis au cours des prochaines semaines. L’entreprise commencera également la production de sa motoneige Nomad 2023 au cours du premier trimestre 2023.