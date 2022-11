Un autre prix pour la série «Le temps des framboises»

«Le temps des framboises» a obtenu samedi le prix Reflet d’Or de la meilleure série lors de la 28e édition du Geneva International Film Festival (GIFF), en Suisse.

• À lire aussi: Ce jeudi: le film «Niagara» débarque sur Club illico

Les trois principaux créateurs, les autrices Florence Longpré et Suzie Bouchard ainsi que le réalisateur Philippe Falardeau, se partagent une bourse de 10 000 francs suisses, soit environ 14 000 $ CAN, en vertu de cet honneur.

Produite par Trio Orange, en collaboration avec Québecor Contenu, «Le temps des framboises» est disponible sur Club illico depuis avril dernier. La série met en vedette Sandrine Bisson, dans l’une de ses meilleures prestations d’interprète en carrière. La comédienne campe Élisabeth, une mère de deux garçons qui hérite de la ferme familiale, un univers dont elle ignore tous les rouages. La distribution comprend aussi Edison Ruiz, Paul Doucet, Micheline Lanctôt et Elijah Patrice.

«Décidément, cette série voyage plus que moi! Bravo aux autrices dont l’écriture transcende les frontières. Et bravo aux actrices et acteurs qui, je pense, y sont pour beaucoup dans le succès international de la série. La distribution du «Temps des framboises» est inédite, singulière et la plus belle qui m’a été donnée de diriger», a souligné lundi le réalisateur Philippe Falardeau, dans un communiqué.

«Nous sommes honorés d’avoir remporté le Prix Reflet de la meilleure série et de pouvoir constater le rayonnement exceptionnel de notre série qui réussit à toucher des publics partout à travers le monde», a indiqué le président et producteur exécutif de Trio Orange, Carlos Soldevila.

«Nous sommes fiers que cette série unique, représentant bien la culture québécoise, mais tout aussi universelle par sa finesse, son humanité et ses personnages forts, soit une fois de plus récompensée. Félicitations à tous les créateurs et artisans!» a partagé pour sa part le directeur des productions originales fiction chez Québecor Contenu, Olivier Aghaby.

«Le temps des framboises», qui a été projetée en clôture de la Berlinale Series et qui a été présentée en première mondiale à la 72e édition du Festival international du film de Berlin, avait par ailleurs remporté en septembre dernier le prix dans la catégorie «Best Mini-series» aux 17th Seoul International Drama Awards 2022. Le même mois, Sandrine Bisson obtenait le Gémeaux du meilleur premier rôle féminin: série dramatique pour son rôle d’Élisabeth dans la série.

Une deuxième saison a été commandée avec la même équipe de créateurs.